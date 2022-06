Un trionfo tutto italiano nella giornata conclusiva del nuoto artistico ai Mondiali di Budapest.salgono sul tetto del mondo nel programma libero del duo misto , confermandosi coppia invincibile. Si tratta infatti della seconda medaglia del metallo più pregiato in questa edizione iridata per i due atleti romani, dopo aver trionfato anche nel duo misto tecnico . Se il primo oro era arrivato sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi, questa volta Minisini-Ruggiero scelgono il brano "" dei Maneskin per il loro esercizio da oro mondiale, cover che ha mandato in cima alle classifiche di tutto il mondo il gruppo musicale vincitore dell'Eurovision e che ha portato bene anche agli azzurri del nuoto sincronizzato. Rivediamo dunque la prova che ha regalato il quinto titolo per l'Italia in questi Mondiali di nuoto.