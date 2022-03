A. Carraro Imoco Conegliano supera 3-1 la Vero Volley Monza anche nel ritorno dei quarti di finale e si qualifica per le Super Finals di CEV Champions League. Le Pantere non disputeranno infatti le semifinali - che sarebbero state contro una tra Dinamo AK-Bars Kazan e Dinamo Mosca - a causa delle dream team Conegliano non perde peraltro da 26 partite consecutive, ossia dal 25 maggio 2018 contro l'Igor Gorgonzola Novara, e oggi lascia sul taraflex amico del PalaVerde il 1° set di questa Champions. A dominare, come sempre e come successo nella Paola Egonu. L'opposto realizza infatti 30 punti (3 muri e il 63% in attacco) in poco più di tre set, ma serata incredibile anche per Miriam Sylla (13 punti e il 55%), quest'ultima molto solida in ricezione e spaziale nelle dig difensive. Le criticano quando perdono, ma forse non riescono a esaltarne appieno l'incredibile mentalità vincente. L'superaanche nel ritorno dei quarti di finale e si qualifica per ledi CEV Champions League. Lenon disputeranno infatti le semifinali - che sarebbero state contro una tra- a causa delle decisioni prese congiuntamente da FIVB e CEV . Per la squadra di coach Santarelli si tratta così della terza partecipazione di fila all'atto conclusivo della massima competizione europea per club. IlConegliano non perde peraltro da, ossia dal 25 maggio 2018 contro l'Igor Gorgonzola Novara, e oggi lascia sul taraflex amico del PalaVerde il. A dominare, come sempre e come successo nella sfida d'andata , ci pensa. L'opposto realizza infatti(3 muri e il 63% in attacco) in poco più di tre set, ma serata incredibile anche per(13 punti e il 55%), quest'ultima molto solida in ricezione e spaziale nelle dig difensive.

Monza esce comunque a testa alta da una competizione in cui era all'esordio, con la consapevolezza di avere un gruppo molto amalgamato e complessivamente forte. Per arrivare ai livelli di Conegliano serve forse ancora qualcosa, ma il 2° set (vinto 25-22) dimostra che la Vero Volley ha alle spalle un progetto tecnico vincente e un'identità ben definita. Ad attendere l'Imoco ci sarà invece uno tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Opet Istanbul. I due club turchi daranno infatti vita a una doppia semifinale potenzialmente bellissima. Nel caso in cui passasse la squadra di coach Guidetti, si prolungherebbe una rivalità sportiva incredibile nella storia recente della pallavolo. Arina Fedorovtseva, giovane stella russa del Fener, ha però tutte le intenzioni di rompere le uova nel paniere a Isabelle Haak e compagne.

Monster-block di Paola Egonu su Jordan Larson

dream team riesce a giocare questo tipo di pallavolo, probabilmente solo il VakifBank può contrastarlo. Conegliano approccia la sfida di ritorno dei quarti di finale con la mentalità che la contraddistingue da almeno tre stagioni, non lasciando neppure le briciole alle avversarie e sbagliando quasi mai. Egonu indossa fin da subito il vestito delle grandi occasioni, martellando con una continuità spaventosa e rispondendo a distanza agli show personali di 19 punti nei primi due set - col 65% in attacco - e risulta fondamentale anche a muro, annullando spesso e volentieri una Jordan Larson quasi mai in partita. Coach Gaspari è invece costretto a sostituire Magdalena Stysiak dopo pochissimi scambi ma, per sua fortune, Lise Van Hecke è in modalità "on-fire" e riesce a trascinare la Vero Volley sull'1-1 con 12 punti nel 2° set. Non inganni infatti il 38% in attacco per la belga, vera chiave di volta finché Monza riesce a tenere in ricezione e giocarsi bene i side-out. Alessia Orro lo sa bene e si affida praticamente solo a lei, oltre che ad Hanna Davyskiba: anche la bielorussa, partita dalla panchina per rilevare poi Alessia Genari, svolta il set con grandi turni al servizio e tanto coraggio da posto 4. Quando ilriesce a giocare questo tipo di pallavolo, probabilmente solo il VakifBank può contrastarlo. Conegliano approccia la sfida di ritorno dei quarti di finale con lada almeno tre stagioni, non lasciando neppure le briciole alle avversarie e sbagliando quasi mai.indossa fin da subito il vestito delle grandi occasioni, martellando con unae rispondendo a distanza aglidi Ekaterina Antropova Tijana Boskovic , rispettivamente nelle finali di CEV Challenge Cup e CEV Cup. L'opposto azzurra firma infatti- col 65% in attacco - e risulta fondamentale anche a muro, annullando spesso e volentieri una Jordan Larson quasi mai in partita. Coach Gaspari è invece costretto a sostituiredopo pochissimi scambi ma, per sua fortune,è in modalità "on-fire" e riesce a trascinare la Vero Volley sull'1-1 con. Non inganni infatti il 38% in attacco per la belga, vera chiave di volta finché Monza riesce a tenere in ricezione e giocarsi bene i side-out. Alessia Orro lo sa bene e si affida praticamente solo a lei, oltre che ad Hanna Davyskiba: anche la bielorussa, partita dalla panchina per rilevare poi Alessia Genari, svolta il set con grandi turni al servizio e tanto coraggio da posto 4.

Nel momento in cui Monza ritrova la parità, emerge però tutta la differenza, in termini di mentalità e abitudine a giocare queste partite, rispetto all'Imoco. Conegliano alza infatti l'attenzione nel fondamentale a rete e sporca tantissimi attacchi ospiti (32% in attacco per le rosablù nel 3° set), mandando praticamente in tilt una Vero Volley costretta a giocare scambi lunghi e complicati. Gli errori dai nove metri costano poi carissimo alla formazione allenata da Marco Gaspari, che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, non avendo però quella riserva di energie necessaria per compiere l'impresa. La coppia Egonu-Sylla sale allora nuovamente in cattedra per firmare le giocate decisive: 3 punti in fila di Paola per il 18-10 e poi show personale di Miriam a chiudere il periodo e suggellare la qualificazione alle Super Finals. Il 4° set diventa così pura formalità, con Monza che svuota la panchina dando spazio alle seconde linee e Conegliano che la segue verso la metà del parziale. Giorgia Frosini e Hristina Vuchkova riescono così a dimostrare quanto sia forte e completo il roster delle Pantere. VakifBank o Fenerbahce poco cambia, perché entrambi i club turchi sono avvisati: per togliere corona e scettro a questa Conegliano servirà giocare una pallavolo perfetta. In caso contrario, la squadra da battere resta, sempre e comunque, quella allenata da Daniele Santarelli. Al netto peraltro di quanto succederà a fine stagione e di tutte le voci di mercato che stanno accompagnando questa stagione.

Il tabellino

A. Carraro Imoco Conegliano - Vero Volley Monza 3-1 (25-19; 22-25; 25-16; 25-17)

Conegliano : Caravello, Plummer 14, Courtney 1, De Kruijf 5, Folie 3, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova 3, Frosini 3, G. Gennari 1, Wolosz, Sylla 13, Egonu 30, Fahr (L) n.e. All . Santarelli.

: Caravello, Plummer 14, Courtney 1, De Kruijf 5, Folie 3, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova 3, Frosini 3, G. Gennari 1, Wolosz, Sylla 13, Egonu 30, Fahr (L) n.e. . Santarelli. Monza: Lazovic 2, Stysiak 1, Boldini, A. Gennari 4, Van Hecke 18, Orro 1, Parrocchiale (L), Danesi 4, Rettke 3, Larson 6, Zakchaiou 4, Davyskiba 12, Candi 3, Negretti (L). All. Gaspari.

