Cucine Lube Civitanova, capace di 21 punti di uno scatenato Ivan Zaytsev, anche nella gara d'andata degli ottavi di finale di CEV Volleyball Cup i risultati hanno sorriso alle formazioni italiane. A cominciare da quello maturato sul taraflex dell'Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, dove la Valsa Group Modena di coach Andrea Giani ha regolato 3-0 l'Arkas padrone di casa, ma non senza difficoltà. La settimana europea si è chiusa con un altro en-plein per i club italiani. Se nel mercoledì di CEV Champions League 2022-23 c'è stata gloria per la, capace di superare 3-1 il Knack Roeselare condi uno, anche nella gara d'andata deglidii risultati hanno sorriso alle formazioni italiane. A cominciare da quello maturato sul taraflex dell'Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, dove ladi coach Andrea Giani hapadrone di casa, ma non senza difficoltà.

In una serata in cui Earvin N'Gapeth non ha brillato come suo solito - soli 6 punti con 4/16 in attacco e tante difficoltà anche in ricezione - i canarini sono stati trascinati dai colpi di Tommaso Rinaldi (14 punti e il 55% in attacco) e dalla potenza di Adis Lagumdzija (17 con 2 ace), con l'opposto turco capace di vincere il duello fraterno con Mirza, martello dell'Arkas Izmir, fermato però a soli 10 punti e autore di una prova troppo inconsistente nei fondamentali di seconda linea. Modena guarda così con pieno entusiasmo alla sfida di ritorno, programmata al Palapanini per il 14 dicembre 2022 (ore 20:30 italiane).

Successo con autorità anche per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza di Lorenzo Bernardi, capace di surclassare 3-1 il Fenerbahce HDI Istanbul nel big match di questa andata degli ottavi di finale. Nonostante l'assenza di Robertlandy Simon per infortunio - preoccupano le dichiarazioni del centrale cubano, il quale ha affermato di non sapere quando potrebbe rientrare sui taraflex - i biancorossi si sono complicati la vita soltanto nel 2° set (perso 24-26) con qualche blackout evitabile, ma hanno mandato sistematicamente in tilt la ricezione del club turco e dominato in attacco. A fare la differenza, oltre all'ottima prova di Yuri Romanò (16 punti, con 2 ace e il 52% in attacco), sono stati soprattutto Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal. I due martelli brasiliani hanno sofferto un po' in ricezione, ma offensivamente sono stati ingiocabili per il Fener, chiudendo rispettivamente con 16 e 17 punti. Ora testa soltanto alla Superlega, dove Piacenza è ottava con 13 punti (record di 4 vinte e 5 perse), visto che il ritorno degli ottavi di finale europei si giocherà mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 14:00 italiane sul taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul.

