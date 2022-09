Italia da cardiopalma! Se il condizione fisica tutt'altro che perfetta delle Azzurre, il 3-1 che l'Italvolley rifila al Belgio è cartina al tornasole della qualità di una Nazionale incredibile, a tratti quasi irreale e non umana. La squadra di coach Vande Broek prepara benissimo questa sfida, anche perché ormai le pallavoliste belghe conoscono quasi a memoria tante delle Azzurre, dominando il 1° e il 3° set, ma vincendone solo uno: nel 3° parziale l'Italia mette infatti in piedi un'epica rimonta dal 19-24, con la qualità diffusa di una Caterina Bosetti sempre più imprescindibile, il dominio a muro di Anna Danesi (7 muri-punto), la migliore al mondo nel fondamentale a rete, e le bordate di Paola Egonu (31 punti), per vincere 29-27 dopo aver annullato ben sette palle set alle avversarie. Un'da! Se il successo, complicato, contro Porto Rico aveva mostrato unatutt'altro che perfetta delle Azzurre, ilche l'Italvolleyè cartina al tornasole della qualità di una, a tratti quasie non umana. La squadra di coach Vande Broek prepara benissimo questa sfida, anche perché ormai le pallavoliste belghe conoscono quasi a memoria tante delle Azzurre, dominando il 1° e il 3° set, ma vincendone solo uno: nell'Italia mette infatti in piedi un', con la qualità diffusa di unasempre più, il dominio a muro di(7 muri-punto), la migliore al mondo nel fondamentale a rete, e le bordate di(31 punti), per vincere 29-27 dopo aver annullato ben sette palle set alle avversarie.

Superate le difficoltà, causate anzitutto da evidenti limiti a livello atletico per una preparazione ancora in corso - in vista di una seconda fase durante cui essere al top nelle sfide contro Cina e Brasile - le Azzurre dominano il 4° set, vincendolo 25-9. Il parziale, in sé, non spiega neppure in parte il dominio pallavolistico di una Nazionale dai due volti, che nella frazione conclusiva diventa a tratti debordante e ritrova una meravigliosa Alessia Orro in palleggio. L'alzatrice della Vero Volley Monza soffre non poco nei set iniziali, ma si scioglie durante la gara e torna a far capire perché, oggi, sia lei l'indiscussa titolare nel ruolo.

La partita

0-3 che sembrava quasi certo, viste le difficoltà patite nel 1° set, tramutatosi invece in un successo epico, destinato a cambiare - sicuramente a livello emotivo - la tensione di questa Nazionale. Coach Mazzanti ripropone Miriam Sylla titolare di posto 4. Sulla capitana Azzurra è subito d'obbligo qualche precisazione. Se la sua partita viene letta soltanto alla luce del 30% di eccellenza in attacco, allora probabilmente si capisce davvero poco di Pallavolo. Evidente che Elena Pietrini garantisca, a oggi, un rendimento decisamente superiore quando c'è da schiantare a terra qualsiasi tipo di alzata, ma la qualità in ricezione e in difesa mostrata da Sylla fino al momento della sostituzione è forse l'aspetto più positivo nel gioco dell'Italvolley. Ciò premesso - e dovuto - le difficoltà delle Azzurre sono quelle già viste contro Porto Rico: ricezione discontinua, Orro fuorigiri in regia, proprio come era successo a Ofelia Malinov nel match precedente, pochissima reattività sulle coperture e mancanza di comunicazione diffusa. Con Egonu unico terminale offensivo di riferimento - ma anche Paola stasera ha giocato una partita dai due volti - per il Belgio diventa quasi un gioco da ragazzi portare a casa il 1° set (21-25). Ciò anche perché alle difficoltà delle pallavoliste italiane, si aggiunge il dominio da posto 4 di Britt Herbots: nelle sfide Under contro l'Italia si era guadagnata l'appellativo di "Diavolo" e oggi ne conferma i motivi, dominando con diagonali strettissime e colpi di una potenza stordente, almeno finché Danesi non le prende le misure come la miglior sarta al mondo e decide di chiuderle in faccia qualsiasi traiettoria che non sia la parallela. L'ex schiacciatrice di Novara chiude comunque con 28 punti (27 in attacco, 1 ace), confermando di avere un futuro più che roseo davanti a sé: la classe 1999 potrà infatti dare spettacolo anche nella prossima Serie A1 femminile con Il Bisonte Firenze. La sfida più complicata, assurda e incredibile che l'Italvolley abbia giocato probabilmente nell'ultimo anno. Unoche sembrava, viste le difficoltà patite nel 1° set, tramutatosi invece in un, destinato a cambiare - sicuramente a livello emotivo - la tensione di questa Nazionale. Coach Mazzanti ripropone il 6+1 che aveva superato 3-0 il Camerun , contitolare di posto 4. Sulla capitana Azzurra è subito d'obbligo qualche precisazione. Se la sua partita viene letta soltanto alla luce del, allora probabilmente si capisce davvero poco di Pallavolo. Evidente chegarantisca, a oggi, un rendimento decisamente superiore quando c'è da schiantare a terra qualsiasi tipo di alzata, ma lamostrata da Sylla fino al momento della sostituzione è forse l'aspetto più positivo nel gioco dell'Italvolley. Ciò premesso - e dovuto - ledelle Azzurre sono quellecontro Porto Rico: ricezione discontinua, Orro fuorigiri in regia, proprio come era successo a Ofelia Malinov nel match precedente, pochissima reattività sulle coperture e mancanza di comunicazione diffusa. Conoffensivo di riferimento - ma anche Paola stasera ha giocato una partita dai due volti - per il Belgio diventa quasi un gioco da ragazzi portare a casa il 1° set (21-25). Ciò anche perché alle difficoltà delle pallavoliste italiane, si aggiunge il dominio da posto 4 di: nelle sfide Under contro l'Italia si era guadagnata l'appellativo di "" e oggi ne conferma i motivi, dominando cone colpi di una, almeno finché Danesi non le prende le misure come la miglior sarta al mondo e decide di chiuderle in faccia qualsiasi traiettoria che non sia la parallela. L'ex schiacciatrice di Novara chiude comunque con(27 in attacco, 1 ace), confermando di avere un futuro più che roseo davanti a sé: lapotrà infatti dare spettacolo anche nella prossima Serie A1 femminile con

Il tabellino

Italia - Belgio 3-1 (21-25; 30-28; 29-27; 25-9)

Italia : Lubian, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L) 1, Fersino (L) , Orro 6, Bosetti 14, Chirichella 4, Danesi 16, Pietrini 6, Nwakalor n.e., Sylla 10, Egonu 31. All . Mazzanti.

: Lubian, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L) 1, Fersino (L) , Orro 6, Bosetti 14, Chirichella 4, Danesi 16, Pietrini 6, Nwakalor n.e., Sylla 10, Egonu 31. . Mazzanti. Belgio: Van Sas, Herbots 28, Lemmens 5, Guilliams 1, Van Gestel 13, Demeyer (L) n.e., Martin 1, Krenicky n.e., Janssens 9, Van De Vyver 1, Rampelberg (L), Van Avermaet 5, Stragier, Koulberg. All. Vande Broek.

