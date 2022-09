Italia di coach Davide Mazzanti è già tempo di pensare al big match contro i Paesi Bassi. L'ultima sfida del Gruppo A, a prescindere dal modo in cui terminerà la partita tra le padrone di casa allenate da coach Avital Selinger e il successo è fondamentale per l'Italvolley. Nonostante i due giorni di riposo, previsti da calendario dopo la vittoria (3-0) sul Kenya , per l'di coach Davide Mazzanti è già tempo di pensare al big match contro i. L'ultima sfida del, a prescindere dal modo in cui terminerà la partita tra le padrone di casa allenate da coach Avital Selinger e il Belgio dell'incandescente Britt Herbots , deciderà quasi sicuramente la classifica finale del girone. Ricordando che, come previsto dalla formula della competizione iridata, le prime quattro squadre del Gruppo A porteranno i risultati già ottenuti anche nella seconda fase, in cui affronteranno le migliori quattro del Gruppo D, ilper l'Italvolley.

Brasile, Cina, Giappone e - molto probabilmente - Argentina, pertanto accumulare già 5 vittorie sarebbe molto importante, visto che il successo è il primo criterio con cui viene formata la classifica di queste gironi all'italiana. La squadra orange è però avversaria ostica (ha perso soltanto 1 set finora), piena di vecchie conoscenze della Serie A1 femminile: dalla schiacciatrice Nika Daalderop - ex Novara, che fara coppia con Laura Dijkema, quest'ultima con un passato in Italia tra Firenze e Novara. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili sulla sfida tra Paesi Bassi e Italia, che chiuderà la prima fase di questi Mondiali e si giocherà domenica 2 ottobre alle ore 16:00 (italiane). Nel girone successivo, le Azzurre dovranno infatti superare le resistenze die - molto probabilmente -, pertanto accumularesarebbe molto importante, visto che il successo è il primo criterio con cui viene formata la classifica di queste gironi all'italiana. La squadraè però(ha perso soltanto 1 set finora), piena didella Serie A1 femminile: dalla schiacciatrice- ex Novara, che fara coppia con Paola Egonu al VakifBank Istanbul - alla regista, quest'ultima con un passato in Italia tra Firenze e Novara. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili sulla sfida tra Paesi Bassi e Italia, che chiuderà la prima fase di questi Mondiali e si giocherà domenica 2 ottobre alle ore 16:00 (italiane).

Paesi Bassi - Italia: quando e dove vederla

La sfida tra Paesi Bassi e Italia, 5° turno del Gruppo A dei Mondiali 2022, si giocherà domenica 2 ottobre, alle ore 16:00, sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre 2022, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre 2022, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

