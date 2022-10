La nazionale allenata da Daniele Santarelli si riprende però prontamente e non paga il contraccolpo psicologico, con Bojana Drca che sa di avere un terminale offensivo inarrestabile in posto 2. Boskovic torna infatti a martellare e segna 10 punti anche nel set conclusivo, compresi i 3 consecutivi che scavano il solco decisivo e la diagonale che chiude definitivamente la partita. 216 punti col 55% di eccellenza in attacco (60% contro gli USA!): questi i numeri di una marziana, che già oggi merita ampiamente il titolo di MVP dei Mondiali, un aspetto da riconoscere anche se si è italiani e si tifa, ovviamente, per Egonu e compagne.

Nei vari commenti e focus pre-mondiali, la Serbia raramente era indicata come la favorita. Forse perché siamo italiani e, come tali, capaci di passare dalla più cieca esaltazione al bieco pessimismo - parole di, non nostre - in base a quali sono le aspettative sull'Italvolley e i risultati che la Nazionale riesce a ottenere. Eppure, la formazione campionessa del mondo in carica, pur avendoin palleggio, visto chenon è presente a questi Mondiali, ha acquisitoche si confermaaltri nella storia recente di questo sport. Coach Santarelli aveva infatti già portato la Serbia al nell'ultima Volleyball Nations League , ma ora riesce addirittura a fare meglio, dal momento che la sua squadra domina i primi due set, soffre molto nel 3° e, fiutando l'odore della vittoria, sbaglia pochissimo quando ha l'occasione per mettere entrambe le mani sulla partita. Una semifinale dai volti diversi, visto che nei primi set gli Stati Uniti partono bene dai nove metri, ma poi cominciano a, conche non può sfruttare idie neppure le. La nazionale a stelle e strisce perde così due armi fondamentali per la propria Pallavolo e deve giocoforza affidarsi alle sbracciate dell'opposto, la quale risponde con personalità ma non può mai vincere il duello in posto 2 con Boskovic perché la serba proviene semplicemente da un altro pianeta. Oltre a lei, anche(15 punti) tiene un ottimo rendimento da posto 4 e 25-21 del 1° ma anche 25-20 del 2° sono decisamente più netti di quanto non possano far pensare i parziali in sé.