Italvolley di coach Davide Mazzanti. Brasile giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 20:00 sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La nazionale verdeoro, allenata da coach Zé Roberto, ha infatti compiuto un'epica rimonta contro il mai domo Giappone: sotto 0-2 (doppio 18-25), Gabi Guimaraes e compagne hanno reagito con l'orgoglio e qualche cambio - nel ruolo di opposto si è rivista Rosamaria Montibeller, ex Novara - e ribaltato una sfida che sembrava già conclusa. Primo passo compiuto per l'di coach Davide Mazzanti. Superando 3-1 la Cina , le Azzurre hanno infatti conquistato il pass per le semifinali dei Mondiali femminili 2022 , dove affronteranno ilgiovedì2022, allesul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La nazionale verdeoro, allenata da coach Zé Roberto, ha infatti compiuto un'epica rimonta contro il: sotto 0-2 (doppio 18-25),e compagne hanno reagito con l'orgoglio e qualche cambio - nel ruolo di opposto si è rivista, ex Novara - e ribaltato una sfida che sembrava già conclusa.

34 errori non forzati, pur giocando una Pallavolo spaziale per ben due set. Si tratterà anche della sfida tra la numero 1 del ranking mondiale FIVB, l'Italia con 390 punti, e la numero 2, dato che il Brasile segue a ruota con 384. Inoltre, sfida nella sfida, potremo riammirare il duello a distanza ravvicinata tra Egonu e Gabi, future compagne al VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti - la cui Turchia ha perso oggi 0-3 contro gli Stati Uniti, salutando così i sogni di medaglia iridata - ma giovedì divise dalla rete del taraflex di Apeldoorn per una gara che si preannuncia pirotecnica. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili su questo Italia-Brasile. Sarà così rematch del k.o. patito dall'Italia al tie-break (15-17) durante la seconda fase, quando le Azzurre avevano sbagliato davvero troppo, con bennon forzati, pur giocando una Pallavolo spaziale per ben due set. Si tratterà anche della sfida tra lamondiale FIVB, l'con, e la, dato che ilsegue a ruota con 384. Inoltre, sfida nella sfida, potremo riammirare il duello a distanza ravvicinata tra Egonu e Gabi, future compagne al VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti - la cuiha perso oggicontro gli, salutando così i sogni di medaglia iridata - ma giovedì divise dalla rete del taraflex di Apeldoorn per una gara che si preannuncia pirotecnica. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili su questo Italia-Brasile.

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Italia - Brasile: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Brasile, semifinale dei Mondiali 2022, si giocherà giovedì 13 ottobre, alle ore 20:00, sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile 2-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Giappone | LIVE-BLOG | REPORT 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Argentina | LIVE-BLOG | REPORT 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Cina | LIVE-BLOG | REPORT 11 ottobre, ore 17:00: Italia - Cina 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Cina | LIVE-BLOG | REPORT 13 ottobre, ore 20:00: Italia - Brasile, diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (201)

Chirichella: "C’è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

