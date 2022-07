Italvolley è certa di conquistare una medaglia in un'edizione della Turchia padrona di casa, alle "ragazze terribili" di coach Davide Mazzanti l'argento però non basta minimamente; la finale contro il Brasile, in programma domenica 17 luglio 2022 dalle ore 17:30 sul taraflex dell'Ankara Sports Hall sarà così l'occasione migliore per mettersi al collo un altro oro, dopo dieci successi di fila, mentre la nazionale verdeoro è reduce da sette vittorie consecutive, col suo ultimo k.o. (1-3) che risale proprio Per la prima volta nella sua storia, l'è certa diin un'edizione della Volleyball Nations League femminile . Dopo la grande vittoria (3-0) in semifinale contro lapadrona di casa, alle "" di coach Davide Mazzanti l'argento però non basta minimamente; la, in programma2022 dalle ore 17:30 sul taraflex dell'Ankara Sports Hall sarà così l'occasione migliore per mettersi al collo, dopo quello conquistato agli Europei 2021 . Le Azzurre arrivano all'atto conclusivo del torneo con un ruolino di marcia da, mentre la nazionale verdeoro è reduce da, col suoche risale proprio alla sfida contro l'Italia nella prima fase

Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile"

Quando e dove si giocherà Italia-Brasile

La finale della Volleyball Nations League 2022, tra Italia e Brasile, si giocherà ad Ankara (Turchia) nell'Ankara Sports Hall. La partita è in programma domenica 17 luglio 2022, dalle ore 17:30 italiane.

Italia-Brasile: dove vedere la sfida in TV

Italia-Brasile, sfida valida per la finale della VNL 2022 femminile, verrà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Uno e, grazie a Sky Go e NowTv, anche sui dispositivi mobili, oltre che su RaiPlay. Per poter vedere le partite della Volleyball Nations League in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti su sito e app.

Le 14 Azzurre volate ad Ankara

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposti : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Eleonora Fersino (Novara), Monica De Gennaro (Conegliano).

Il cammino dell'Italia nella VNL 2022

31 maggio 2022, Turchia - Italia 3-0 | REPORT

3-0 | REPORT 2 giugno 2022, Belgio - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 3 giugno 2022, Paesi Bassi - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 4 giugno 2022, Cina - Italia 3-1 | REPORT

3-1 | REPORT 15 giugno 2022, Serbia - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 16 giugno 2022, Italia - Rep. Dominicana 3-2 | REPORT

- Rep. Dominicana 3-2 | REPORT 17 giugno 2022, Germania - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 18 giugno 2022, Italia - Brasile 3-1 | REPORT

- Brasile 3-1 | REPORT 29 giugno 2022, Italia - Polonia 3-1 | REPORT

- Polonia 3-1 | REPORT 1 luglio 2022, Italia - Corea del Sud 3-1 | REPORT

- Corea del Sud 3-1 | REPORT 2 luglio 2022, Italia - Bulgaria 3-0 | REPORT

- Bulgaria 3-0 | REPORT 3 luglio 2022, Thailandia - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 14 luglio 2022, Italia -Cina 3-1 | REPORT

-Cina 3-1 | REPORT 16 luglio 2022, Turchia-Italia 0-3 | REPORT

