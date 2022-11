grandissimi fenomeni sul taraflex del PalaPirastu di Cagliari, la Sir Safety Susa Perugia conquista la tie-break (15-8) la Block Devils. La squadra allenata da Andrea Anastasi viene letteralmente trascinata da un mostruoso Simone Giannelli, pure oggi autore di una partita ai limiti delle umane possibilità, ma anche dal braccio pesante di Oleh Plotnytskyi, con l'ucraino entrato al posto di Kamil Semeniuk - quest'ultimo davvero mai in partita - e totale protagonista in un tie-break dominato con 6 punti realizzati. Al termine di una finale bellissima, durata oltre due ore e mezzo e caratterizzata dasul taraflex del PalaPirastu di Cagliari, laconquista la Del Monte Supercoppa Italiana 2022 , battendo in rimonta alla Cucine Lube Civitanova e mettendo così in bacheca il 4° trofeo nella storia societaria dei. La squadra allenata da Andrea Anastasi viene letteralmente trascinata da un, pure oggi autore di una partita ai limiti delle umane possibilità, ma anche dal braccio pesante di, con l'ucraino entrato al posto di- quest'ultimo davvero mai in partita - e totale protagonista in unconrealizzati.

5° set caratterizzato però soprattutto dall'enorme spavento per l'infortunio di Wilfredo Leon. Sul 5-12, il fenomenale schiacciatore polacco tenta una pipe complicata e, ricadendo, scivola su un adesivo pubblicitario entro la linea dei tre metri per battere tremendamente la testa sul taraflex con un contraccolpo che lo fa svenire sul posto. Incredibilmente, il giocatore sirmaniaco si rialza dopo pochi minuti e, a fine partita, è a celebrare la vittoria con tutti i compagni, ma lo sgomento resta evidente in tutti i pallavolisti, riaprendo peraltro un tema non più procrastinabile: questi adesivi, per quanto utili in termini di sponsorizzazioni, valgono davvero la salute (in questo caso la vita) degli atleti?

La partita

Una finale che conferma la bontà della linea verde di Civitanova, visto che sono diversi i giovani cucinieri a brillare, seppur senza la necessaria continuità richiesta da finali simili, in questa partita. Un atto conclusivo che conferma però anche quanto Perugia sia squadra profondissima, infarcita di talento e capace di riemergere da qualsiasi difficoltà grazie a un roster stellare. La Lube di Chicco Blengini gioca benissimo per tre set e mezzo, forzando tantissimo dai nove metri per mandare sistematicamente in tilt la ricezione avversaria. Oltre a ciò, Civitanova beneficia prima di un Gabi Garcia Fernandez spaziale per tre set - l'opposto realizza infatti 19 dei suoi 21 punti in quelle frazioni di gioco, 10 soltanto nel 1° - e poi della coppia formata da Mattia Bottolo (16, con 3 ace e il 50% in attacco) e Marlon Yant Herrera (18 con 3 muri e il 71% di eccellenza offensiva). Nonostante la serata un po' imprecisa di Luciano De Cecco, i giovani cucinieri sognano così il colpaccio fino a inizio 4° set ma, sul vantaggio di 8-3, comincia la lenta e inesorabile rimonta di una Perugia che si aggrappa al miglior giocatore del mondo. Perché tale è, attualmente, Giannelli: un leader emotivo, prima ancora che tecnico, capace di realizzare quelle giocate utili a ribaltare l'inerzia della sfida e a rimettere in ritmo anche i compagni meno positivi, eccezion fatta per un Semeniuk quest'oggi davvero troppo discontinuo in qualsiasi fondamentale. Il palleggiatore della Nazionale disegna Pallavolo e incanta un PalaPirastu che ne accoglie ogni giocata con "ohh" di meraviglia, risultando decisivo a 360° visto che difende tantissimo e si mette in proprio, con gli attacchi di seconda, quando i compagni soffrono troppo la correlazione muro-difesa della Lube.

Giannelli non potrebbe però riuscire da solo nell'impresa di ribaltare l'inerzia di questa finale ed ecco allora che, in suo aiuto, arriva un superlativo Plotnytskyi. Il martello/opposto ucraino è fenomenale tra 4° e 5° set, perché permette alla Sir Safety Susa di ipotecare il trofeo realizzando 5 dei primi dieci punti messi a referto nel tie-break, compresi i due muri-punto consecutivi che spezzano definitivamente le resistenze di una Civitanova ormai un po' in debito di ossigeno. Dal 3° set, la Lube comincia infatti a soffrire nel fondamentale di seconda linea, impedendo a De Cecco di sfruttare un 1° tempo col che, a onor del vero, è comunque ancora lontano dalla qualità che garantiva la sua accoppiata con Robertlandy Simon. Bottolo e Yant Herrera provano a salire in cattedra da posto 4, anche perché nella posizione opposta nemmeno Ivan Zaytsev riesce a dare un contributo tangibile alla causa cuciniera, ma Perugia ormai è in pieno controllo della sfida e la squadra di coach Blengini deve perfino rinunciare a Enrico Diamantini per infortunio (ottimo l'ingresso di Simone Anzani). Con Max Colaci perfetto in ricezione, Roberto Russo sempre efficace dai nove metri oltre che devastante nel gioco veloce al centro, e il duo Leon-Rychlicki a martellare con continuità in attacco, i Block Devils si prendono di forza la Supercoppa Italiana e mettono in bacheca quello che potrebbe essere soltanto il primo trofeo stagionale. Civitanova e Trentino permettendo...

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Susa Perugia 2-3 (25-20; 22-25; 25-23; 22-25; 8-15)

: Gabi Garcia 21, Isac n.e., Sottile, D'Amico, Balaso (L), Zaytsev 1, Chinenyeze 2, Nikolov 4, Diamantini , Gottardo, Ambrose n.e., De Cecco 3, Anzani 4, Bottolo 16, Yant Herrera 18. . Blengini. Perugia: Giannelli 6, Herrera Jaime, Rychlicki 14, Leon 21, Piccinelli (L) n.e., Solé, Russo 8, Colaci (L), Flavio Resende 8, Semeniuk 6, Plotnytskyi 11, Ropret, Cardenas Morales n.e., Mengozzi n.e. All. Anastasi.

