Wilfredo Leon non farà parte del roster con cui la Polonia affronterà i prossimi Mondiali maschili. Il fenomeno di Perugia, alle prese con la riabilitazione dopo preparare al meglio la prossima stagione e non correre alcun rischio di sorta. Mancava solo l'ufficialità, eppure la notizia era quasi scontata.non farà parte del roster con cui laaffronterà imaschili. Il fenomeno di Perugia, alle prese con ladopo l'intervento al tendine rotuleo del ginocchio sinistro rimarrà fermo pere non correre alcun rischio di sorta.

straripante talento di uno dei più forti giocatori al mondo, ma il roster dei bi-campioni del Mondo in carica rimane comunque stellare, come peraltro testimoniato Slovenia - che ha appena cambiato allenatore, affidando la panchina a Gheorghe Cretu - andrà alla caccia di un tris consecutivo di ori riuscito, nella storia, soltanto a due nazionali: Italia (1990-1998) e Brasile (2002-2010). Coach Nikola Grbic non potrà così affidarsi allodial mondo, ma il roster deiin carica rimane comunque stellare, come peraltro testimoniato dall'ultima Volleyball Nations League . La Polonia, Paese co-organizzatore dell'evento insieme alla- che ha appena cambiato allenatore, affidando la panchina a- andrà alla caccia di unriuscito, nella storia, soltanto a due nazionali:

La Federazione polacca ha confermato l'assenza dello schiacciatore tramite un comunicato ufficiale, in cui si afferma che sarebbe stato troppo rischioso aggiungere Leon alla formazione che affronterà la rassegna iridata. La Federazione ha espresso altresì il proprio ringraziamento all'atleta e tutto lo staff medico coinvolto, per aver fatto ogni sforzo possibile, utile comunque a garantire che Leon possa tornare al più presto sul taraflex anche con la maglia della sua "nuova" - considerando che fino al 2013 aveva giocato per Cuba - nazionale.

