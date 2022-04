La Bosca S.Bernardo Cuneo ha un cuore immenso! Al termine di una partita stupenda, le pallavoliste di coach Pistola vincono 3-1 Gara-2 dei quarti di finale Playoff contro l'Igor Gorgonzola Novara e forzano così Gara-3 per giocarsi quel sogno chiamato semifinale. Trascinate dalla coppia formata da Federica Squarcini (12 punti con 4 muri) e Federica Stufi (12+3), le Gatte dominano a 360°, concedendo solo un set alla squadra allenata da Stefano Lavarini. Novara paga invece i passaggi a vuoto di Ebrar Karakurt, autrice sì di 16 punti ma anche di 7 errori col 29% in attacco e di tanti in-out dalla panchina per mancanza di ritmo in attacco, e l'incapacità di fare male dai nove metri (4 ace per le Igorine, contro i 10 delle padrone di casa).

stagione incredibile, caratterizzata dalla l'invasione dell'Ucraina - e dalla consueta rivalità del taraflex contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Per Cuneo una vittoria che vale forse una stagione, arrivata peraltro dopo la miglior partita disputata dalle Gatte in questo 2021-22. Dopo il 3-0 di Gara-1 , l'Igor dovrà così tornare tra le mura amiche del Pala Igor per evitare di concludere una, caratterizzata dalla rocambolesca eliminazione nella fase a gironi di CEV Champions League - eliminazione su cui si potrebbero aprire capitoli inerenti l'equità competitiva, visto quanto concesso dalla CEV alla Dinamo Mosca , club russo poi estromesso dalla competizione dopo- e dalla consueta rivalità del taraflex contro la. Per Cuneo una vittoria che vale forse una stagione, arrivata peraltro dopo la miglior partita disputata dallein questo 2021-22.

Ad

Hancock a una mano per il 1° tempo di Chirichella

Pallavolo Preolimpico 2019: le convocate dell’Italia di Mazzanti ai raggi x, Egonu la stella 30/07/2019 A 11:23

Come sempre, il grande spettacolo dei Playoff di Serie A1 femminile non tradisce le attese. Tra le mura del Palazzo dello Sport di Cuneo va in scena una partita bellissima, caratterizzata da scambi lunghissimi e spettacolari, in cui le difese di Eleonora Fersino e Ilaria Spirito lasciano quasi senza parole. Cuneo gioca praticamente senza pressione, consapevole del fatto che sia Novara a dover conquistare un risultato quasi scontato, e trova una coralità impressionante, riuscendo a svoltare la sfida con la staffetta tra Gaia Giovannini e Sofya Kuznetsova (11 punti col 43%). La schiacciatrice russa fa infatti la differenza tra 3° e 4° set, dopo che la Bosca S. Bernardo è riuscita a mettere in cassaforte il 1° con un'incredibile rimonta dal 14-21. Cuneo infila infatti un break di 11-1, frutto soprattutto del dominio di Alice Degradi dai nove metri, grazie a turni in battuta che mandano quasi sempre in crisi la ricezione di Novara. L'Igor si ridesta un po' nel 2° parziale (22-25), per merito quasi unico di Haleigh Washington (13 punti con 5 muri, alla fine): la centrale statunitense domina a muro ed è perfetta sia in fast che nei 1° tempi, firmando (con la coppia Hancock-Karakurt) la provvisoria parità.

Dal 3° set sale però in cattedra Lucille Gicquel, sempre perfetta da posto 2 e molto invadente anche nel fondamentale a rete. La francese, ben coadiuvata nuovamente da Kuznetsova e dalle centrali, fa la differenza con diagonali profonde, ma anche con muri impressionanti sulle bordate delle Igorine. Novara sembra non avere energie per replicare allo show della Bosca S. Bernardo, anche perché la ricezione obbliga Micha Hancock a rincorrere il pallone per l'alzata e a non poter sfruttare più di tanto il gioco veloce o le aperture anticipate. Su palla alta il muro di Cuneo è granitico e non dà scampo alle fenomenali schiacciatrici avversarie. Per quanto sussista parità a muro (13-13), l'Igor ne realizza 6 soltanto in quel 1° set perso incredibilmente, salvo poi non riuscire più a fare la differenza coi muri-punto, al netto comunque di una buona correlazione muro-difesa. Cuneo piazza invece 8 muri negli ultimi due parziali e sfrutta al meglio anche la serata no di Cristina Chirichella: la centrale azzurra chiude infatti col 14% in attacco e senza riuscire a fare la differenza come suo solito.

Il tabellino

Bosca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-22; 22-25; 25-21; 25-15)

Cuneo : Kuznetsova 11, Degradi 16, Squarcini 12, Spirito (L), Giovannini 4, Zanette 3, Agrifoglio, Gicquel 18, Signorile 2, Caruso n.e., Jasper, Gay (L) n.e., Stufi 12. All . Pistola.

: Kuznetsova 11, Degradi 16, Squarcini 12, Spirito (L), Giovannini 4, Zanette 3, Agrifoglio, Gicquel 18, Signorile 2, Caruso n.e., Jasper, Gay (L) n.e., Stufi 12. . Pistola. Novara: Imperiali (L), Herbots 1, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 6, Chirichella 5, Hancock 2, Bonifacio 2, Washington 13, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 12, Karakurt 16. All. Lavarini.

Highlights: Dinamo Mosca-Novara 0-3