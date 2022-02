CEV, perché solo così si può definire l'ultima scelta presa dalla Confederazione europea di pallavolo. Dopo aver assegnato il 3-0 a tavolino in favore del VK Dukla Liberec contro la Dinamo Mosca - per una questione di mancati visti del club russo, che riprogrammare la sfida tra i due club, ora prevista per il 13 febbraio alle ore 18:00 sul taraflex sloveno. Una scelta incomprensibile, in contrasto con le stesse regole della CEV e che lede completamente la credibilità e l'equità competitiva della Champions League, creando un precedente che farà "scuola" ma anche un enorme danno sportivo all'Igor Gorgonzola Novara. La squadra di coach Lavarini aveva infatti già centrato la qualificazione ai quarti di finale, affrontando Novara dovrà giocarsi la qualificazione nell'ultimo turno della fase a gironi, proprio contro la Dinamo, Decisione pazzesca della, perché solo così si può definire l'ultima scelta presa dalla Confederazione europea di pallavolo. Dopo aver assegnato ilin favore delcontro la- per una questione di mancati visti del club russo, che abbiamo riassunto in precedenza - la CEV è tornata sui propri passi e ha deciso ditra i due club, ora prevista per ilsul taraflex sloveno. Una, in contrasto con le stesse regole della CEV e che lede completamente la credibilità e l'equità competitiva della, creando un precedente che farà "scuola" ma anche unsportivo all'. La squadra di coach Lavarini aveva infatti già centrato la qualificazione ai quarti di finale, affrontando la sfida col THY Istanbul in piena emergenza (a causa del Covid-19) e perdendo 1-3 in un k.o che era stato comunque ininfluente ai fini della classifica della Pool C. Con questa decisione, le igorine dovranno invece attendere il risultato della sfida tra Liberec e Dinamo Mosca: in caso di successo pieno (3-0 o 3-1) del club moscovita,nell'ultimo turno della fase a gironi, proprio contro la Dinamo, battuta 3-0 all'andata

Una situazione così inverosimile da costringere la Lega Pallavolo Serie A Femminile all'invio di una lettera, a firma Mauro Fabris, per contestare la decisione presa dalla CEV. Aleksandar Boričić e Renato Arena, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente Senior della Confederazione Europea di Pallavolo, sono i destinatari di questa missiva, con la Lega che richiede anche l'intervento della FIPAV per far valere i diritti, acquisiti sul campo, dell'Igor Gorgonzola Novara. La scelta della CEV crea infatti un precedente importante, andando sostanzialmente a sconfessare il Regolamento Competizione CEV 2021/22. Tale normativa, all'articolo 21.9, prevederebbe - mai come in questo caso il condizionale diventa d'obbligo - il triplo 25-0 per la squadra partecipante dichiarata "inadempiente", ossia indisponibile a disputare la partita per forfait sotto qualsiasi circostanza. Una scelta incomprensibile, che lascia perplessi tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori.

