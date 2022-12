Igor Gorgonzola Novara centra il 3° successo consecutivo in campionato, superando 3-1 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia su un taraflex, quello del Pala Barton, che neppure cinque ore prima ha fatto da palcoscenico al Sir Safety Susa Perugia. Un successo molto amaro per le Zanzare, che devono fare i conti con l'infortunio di Jordyn Poulter. Nel 4° set, durante un duello a rete con Giorgia Avenia, la palleggiatrice statunitense ricade male sul ginocchio sinistro ed è costretta a lasciare il taraflex in barella, per un problema fisico che appare fin da subito molto serio e la cui gravità viene confermata anche dalla capitana Cristina Chirichella nelle interviste post-partita. Nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A1 femminile 2022-23 , l'centra ilin campionato,lasu un taraflex, quello del Pala Barton, che neppure cinque ore prima ha fatto da palcoscenico al 16° centro consecutivo stagionale della. Un successo molto amaro per le, che devono fare i conti con l'. Nel 4° set, durante un duello a rete con, la palleggiatrice statunitense ricade male suled è costretta a lasciare il taraflex in barella, per un problema fisico che appare fin da subito molto serio e la cui gravità viene confermata anche dalla capitananelle interviste post-partita.

Un successo comunque importante per le igorine, che salgono provvisoriamente al 2° posto in classifica e, oltre a una Chirichella premiata MVP grazie a 14 punti (4 muri), ringraziano anche il braccio pesante di Ebrar Karakurt. L'opposto turca parte fortissimo, salvo poi andare in tilt nel 3° set e lasciare il posto a Julia Ituma. In realtà tutta Novara, avanti 2-0, dal 3° set in avanti viene limitata da una serie incredibile di errori, mentre le Black Angels di coach Bertini si esaltano con le giocate di Beatrice Gardini (14) e i grandi attacchi con palla staccata di Alexandra Lazic. Nel parziale decisivo, risoltosi sul 26-28 con l'ace di Ilaria Battistoni, tocca proprio a Karakurt martellare da posto 2 e mettere a terra tutti i palloni più pesanti del set, per un bottino a fine gara di 21 punti, ma con anche 11 errori non forzati tra attacchi out e battute sbagliate. La Bartoccini-Fortinfissi resta così al 12° posto con 7 punti, incassando il 4° k.o. di fila.

La partita

A breve il report completo della sfida...

Il tabellino

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (20-25; 15-25; 25-23; 26-28)

Perugia : Provaroni, Avenia 3, Polder 3, Gardini 14, Samedy 15, Rumori, Armini (L) , Bartolini 2, Guerra n.e., Galic 2, Dilfer 2, Nwakalor 6, Lazic 8. All . Bertini.

: Provaroni, Avenia 3, Polder 3, Gardini 14, Samedy 15, Rumori, Armini (L) , Bartolini 2, Guerra n.e., Galic 2, Dilfer 2, Nwakalor 6, Lazic 8. . Bertini. Novara: Poulter 2, Adams n.e., Bresciani, Giovannini 1, Battistoni 2, Fersino (L), Bosetti 14, Chirichella 14, Danesi 9, Varela Gomez n.e., Bonifacio n.e., Carcaces 12, Ituma 1, Karakurt 21. All. Lavarini.

