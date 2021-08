argento per Carlotta Gilli, dopo quello 2° posto anche i 400 stile libero S13, col primato personale di 4:26.14, dimostrando uno strapotere tecnico e atletico che sembra non trovare eguali nella vasca dell'Acquatics Centre di Tokyo. L'Azzurra deve lasciare l'oro unicamente all'ucraina Stetsenko, la quale chiude la finale col crono di 4:23.92. Arriva così proprio in chiusura di Day-3 l'unica medaglia di giornata dal nuoto, con i nostri alfieri capaci comunque di disputare grandi finali. Sapevamo che il 27 agosto avrebbe rappresentato una giornata di transizione per i nostri colori, ma intanto l'Italia porta a casa 2 medaglie: oltre all'argento di Gilli, c'è infatti anche lo Altro, dopo quello conquistato nei 100 dorso classe S13 . La fortissima nuotatrice italiana chiude infatti al, col primato personale di, dimostrando uno strapotere tecnico e atletico che sembra non trovare eguali nella vasca dell'Acquatics Centre di Tokyo. L'Azzurra deve lasciare l'oro unicamente all'ucraina Stetsenko, la quale chiude la finale col crono di 4:23.92. Arriva così proprio in chiusura di Day-3, con i nostri alfieri capaci comunque di disputare grandi finali. Sapevamo che il 27 agosto avrebbe rappresentato una giornata di transizione per i nostri colori, ma intanto: oltre all'argento di Gilli, c'è infatti anche lo splendido bronzo di Sara Morganti nel Para Dressage, concorso individuale di Grado 1.

"Non pensavo nemmeno di arrivare a medaglia, avendo cominciato a fare i 400 da due anni. Se mi avessero detto che avrei vinto l'argento a Tokyo in questa distanza, non ci avrei mai creduto. Era una gara lunga, di quelle che mi piacciono meno, ma ho fatto il mio personale e sono felice. Sapevo già in partenza che la nuotatrice ucraina era inarrivabile, così ho deciso di partire forte per giocarmi la medaglia con le altre, una scelta concordata col mio allenatore. Terza gara e terza medaglia: non potevo sognare sicuramente di più. I 400 sono una distanza che devo imparare a gestire anche mentalmente, ma sono davvero contentissima. Non so dove voglio arrivare, ma ora voglio solo il mio giorno di riposo, che sarà domani. Addormentarmi la sera è davvero faticoso e domani riprenderò un po' le energie. Ho promesso di rispondere a tutti i messaggi che mi state mandando, una valangata. Sento l'affetto delle persone, di un'Italia intera che mi sostiene ed è qualcosa di veramente straordinario. Siamo l'Italia e dobbiamo farci riconoscere sempre!". Così la nuotatrice piemontese ai microfoni della Rai.

