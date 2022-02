Il pattinaggio di figura entra nel vivo con le gare individuali. Si è già disputata la gara a squadre, con la vittoria della Russia e una strepitosa Kamila Vasilieva, che oltre ad aver presentato il tiplo axel, è diventata la prima donna ad atterrare un quadruplo in una gara olimpica.

Questa volta tocca al programa corto degli uomini, dove rivedremo in gara il bicampione olimpico Yuzuru Hanyu . Ma ci saranno anche i nostri Daniel Grassl e Matteo Rizzo.

Pechino 2022 Yi Zhu devastata dopo il massacro social, esercizio disastroso

3:40 - Che bella prova di Carrillo

Bravo Donovan Carrillo, messicano che si allena in Messico, Paese che non ha una grande tradizione del ghiaccio per ovvie ragioni geografiche e climatiche. Cresciuto tecnicamente, porta in gara un quadruplo che fino a poco tempo fa non eseguiva e si qualifica con 79.69.

3:35 - Gara ripartita con Lee

Si riparte con il coreano Sihyeong Lee, che però è protagonista di una brutta caduta sul lutz (va giù di schiena) e perde punti. Il punteggio è di 65.69, quindi in zona eliminazione.

3:25 - Pattinatori al giro di riscaldamento

I pattinatori sono tornati sul ghiaccio. In questo gruppo, appunto privo di Zhou, cominciano a esserci nomi più di rilievo come Brezina, il veterano, e Bychenko.

3:00 - Finisce il primo gruppo

Siamo in pausa per il rifacimento del ghiaccio. Finisce il primo gruppo con Litvinitsev. In testa c'è Boyang Jin, che è anche il primo qualificato per il programma lungo. I pattinatori in gara infatti sono 29 per il forfait di vincent Zhou, risultato positivo al covid dopo la gara a squadre. Si qualificano in 24, quindi con quattro atleti già alle spalle il cinese è in finale col programma lungo.

2:54 - Jin di un altro livello

Errore sul triplo axel per Boyang Jin, che esce dal salto con uno step out, ma ci sono dei quadrupli nel suo esercizio a partire dal lutz di apertura. Altro livello rispetto ai pattinatori appena visti. Balza ovviamente in testa con 90.98. Non eccelso, ma decisamente superiore agli altri.

2:45 - Primi quattro già andati

Abbiamo assistito già alla prova dei primi quattro pattinatori. Errorini per tutti e tecnica non eccelsa, purtroppo. La classifica recita Majorov, Britschgi, Selevko e Sadowsky. Il miglior punteggio è di 78.54. Ma ora Boyang Jin.

2:35 - Siamo partiti col primo gruppo

La gara è iniziata. Nel primo gruppo ci sono pattinatori di livello tecnico un po' più basso. L'intruso del gruppo è Boyang Jin, che ha un bagaglio un po' più importante rispetto agli altri.

2:20 - Tra poco si parte!

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di grande sport! In programma per la mattina di Pechino c'è il pattinaggio maschile. Si vola col programma corto che vedrà scendere sul ghiaggio i più grandi nomi internazionali.

Il recap di lunedì 7 febbraio

Gran giornata ieri per i colori italiani. Abbiamo aperto con l'argento di Federica Brignone nel gigante (sci alpino), poi l'oro di Arianna Fontana nei 500 m (short track) e infine Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la loro semifinale e oggi vanno a giocarsi l'oro (curling misto).

