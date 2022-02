il presidente del CIO Thomas Bach ha analizzato a fondo il caso che ha colpito Kamila Valieva durante la competizione del pattinaggio di figura. Valieva, dopo aver trascinato la squadra russa In una conferenza stampa a marcare la imminente chiusura dei Giochi Olimpici Invernali,ha analizzato a fondo il caso che ha colpito Kamila Valieva durante la competizione del pattinaggio di figura. Valieva, dopo aver trascinato la squadra russa all'oro nell'evento a squadre , è stata travolta dal caos doping: sul banco d'accusa, un test antidoping fallito dalla star russa a dicembre. Dopo che il TAS aveva revocato la sua sospensione , la 15enne pattinatrice russa ha subito il carico delle speculazioni sul suo conto; Valieva ha mancato il podio dell'individuale femminile dopo una prestazione disastrosa nel libero

Ad

Pechino 2022 Trusova graffia, Shcherbakova vola: rivivi il programma lungo femminile in 140 19 ORE FA

Bach: "Turbato dall'entourage di Valieva"

Il verdetto finale ha completamente devastato la cerimonia di premiazione: la vincitrice, Anna Shcherbakova è parsa completamente attonita pochi attimi prima di sfilare sul gradino più alto del podio. In lacrime invece Sascha Trusova: la seconda classificata ha riversato numerosi insulti addosso alla giuria e agli organizzatori dei Giochi.

Trusova, lacrime e rabbia dopo l'argento: "Odio il mio sport"

La mattina dopo uno dei finali più drammatici nella storia dei Giochi Invernali, Thomas Bach ha voluto fronteggiare l'argomento in conferenza stampa. "Ero turbato quando ho visto Valieva in tv", ha esordito Bach.

"Vederla lottare sul ghiaccio, vedere come cerca di ricomporsi e finire il suo programma, puoi vedere in ogni movimento del linguaggio del corpo, puoi sentire che questo è stato un immenso stress mentale. Quando poi ho visto come è stata accolta dal suo più stretto entourage, con quella che sembrava essere una tremenda freddezza, è stato agghiacciante. Invece di darle conforto, invece di aiutarla, erano distanti. E se interpretavi il linguaggio del corpo, era anche peggio perché c’erano anche dei gesti sprezzanti”. Bach ha poi rincarato la dose: "Tutto questo non mi dà molta fiducia in questo stretto entourage di Kamila, né per quanto accaduto in passato né per quanto riguarda il futuro".

"È stato agghiacciante vedere come è stata accolta dall’entourage”, ha rimarcato il presidente del CIO. Data la giovane età di Valieva, il suo augurio è che la russa possa trovare conforto nei suoi familiari: “spero abbia il sostegno della sua famiglia, il sostegno dei suoi amici e il sostegno delle persone che l’aiutano in questa situazione estremamente difficile”.

Valieva, pianto irrefrenabile dopo l'esercizio che le costa il podio

Sulle decisioni prese dal CIO

Se si piega lo stato di diritto non può esistere più sport internazionale, quindi abbiamo dovuto accettarlo, ma per essere coerenti con questo, abbiamo preso poi le altre decisioni di non tenere le cerimonie di medaglia". Il CIO si era appellato contro la decisione della Rusada (agenzia antidoping russa) di sollevare la sospensione ad interim della Valieva dopo il test positivo alla trimetazidina. "Abbiamo contrastato questa decisione. Siamo andati in tribunale. Non volevamo che partecipasse e abbiamo perso la causa". Registrata la revoca della sospensione, il CIO ha negato la cerimonia di premiazione in caso di podio della Valieva: ", quindi abbiamo dovuto accettarlo, ma per essere coerenti con questo, abbiamo preso poi le altre decisioni di non tenere le cerimonie di medaglia".

"C’è un campione A positivo e questo campione A positivo deve essere affrontato e non lo stavamo ignorando. Stiamo seguendo lo stato di diritto e abbiamo a che fare allo stesso tempo con una minorenne, con una ragazza di 15 anni che ovviamente ha una droga nel suo corpo che non dovrebbe essere nel suo corpo. E quelli che le hanno somministrato questo farmaco nel suo corpo sono colpevoli”

Maliszewska al veleno: "Valieva? Più facile vincere da positivi al doping che al Covid"

Reazioni e indagini sul team russo

Tra le immagini più strazianti nel finale dell'individuale femminile, il pianto di Aleksandra Trusova, completamente snobbata dal suo entourage dopo l'argento. "Stavo riflettendo su questo ieri sera e se sia umanamente possibile essere così freddi con i propri atleti, ma quando ho visto e letto come veniva trattata Alexandra Trusova, oltre ai suoi commenti, temo che questa impressione negativa che ho avuto ieri sera non fosse quella sbagliata"

Tornando sul caso Valieva, Bach ha poi concluso: "L'indagine sull'entourage che è responsabile di proteggerla, deve continuare. Spero che questo porti chiarezza, piena chiarezza... in modo che la piena verità venga alla luce e le persone che ne sono responsabili, siano ritenute responsabili nel modo giusto. E quando dico nel modo giusto, dico nel modo più forte possibile".

Trusova graffia, Shcherbakova vola: rivivi il programma lungo femminile in 140

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Trusova furente per l'argento: "Non pattinerò più" 19 ORE FA