Dopo il 28-0 a tavolino per l'Italia contro le Fiji , partita cancellata per i tanti casi covid nella Nazionale del Pacifico, gli organizzatori dell' Autumn Nations Cup si sono portati avanti e hanno cancellato anche la sfida del 28 dicembre tra Fiji e Scozia .

Questo per due motivi: uno i 10 giorni di isolamento imposti a tutti i componenti del gruppo-squadra delle Fiji (giocatori e staff tecnico), secondo la condizione fisica delle Fiji che comunque è deficitaria, considerando i pochi allenamenti nelle gambe.

Così facendo, dopo il 28-0 della Francia e dell'Italia, dovrebbe essere ufficializzato a breve lo stesso risultato anche per la Scozia. Le Fiji si classificheranno così all'ultimo posto del Girone B e, se rientreranno, affronteranno l'ultima classificata del Gruppo A (una tra Inghilterra, Irlanda, Galles e Georgia) per le finali del 5/6 dicembre. Ovviamente se le condizioni di salute in casa Fiji sarà migliorata.