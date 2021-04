Archiviato il Sei Nazioni 2021 , abbiamo il ranking definitivo per qualche mese prima dei Test Match estivi ( l'Italia affronterà la Nuova Zelanda il 3 luglio ). Resta in testa il, la squadra campione del mondo in carica, che conserva il suo margine sulla. La prima squadra europea èche, a sorpresa, rimonta due posizioni nell'ultima settimana nonostante la terza sconfitta nei 5 match disputati al Sei Nazioni. A ruota l', mentre laretrocede di due posizioni dopo il ko casalingo contro la Scozia . Poteva vincere il Sei Nazioni, ma ora i transalpini si ritrovano al 5° posto del ranking. Al 6° posto, invece, ilche ha vinto l'edizione 2021.