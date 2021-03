Inghilterra di Eddie Jones che proprio da questo torneo doveva far partire il conto alla rovescia verso i Nazionale della Rosa che ha vinto solo Francia incerottata, senza allenamenti alle spalle Ford e Farrell spesso e volentieri criticati dalla stampa locale. E con merito visto le loro performance. Anche giocatori come Watson, Young e Itoje hanno giocato a sprazzi, mostrando inoltre una condizione fisica non eccellente. Sarà l'anno del covid o qualcosa di simile, l'Inghilterra deve presto ritrovare la carreggiata giusta se vuole arrivare all'appuntamento Mondiale con qualche chance. Dovevano essere i dominatori del torneo, finiscono penultimi davanti solo all'Italia . Non uno, ma dieci passi indietro da parte dell'diche proprio da questo torneo doveva far partire il conto alla rovescia verso i Mondiali di rugby del 2023 . La preparazione alla Coppa del Mondo, però, non parte sotto i migliori auspici visto le prestazioni molto deludenti da parte dellache ha vinto solo contro l'Italia e contro unaincerottata, senza allenamenti alle spalle causa covid nel gruppo-squadra . Insomma, una Nazionale da rivedere sotto ogni punto di vista, soprattutto quello della disciplina. La stessa costruzione del gioco è parsa sottotono in questi due mesi, conspesso e volentieri criticati dalla stampa locale. E con merito visto le loro performance. Anche giocatori come Watson, Young e Itoje hanno giocato a sprazzi, mostrando inoltre una condizione fisica non eccellente. Sarà l'anno del covid o qualcosa di simile, l'Inghilterra deve presto ritrovare la carreggiata giusta se vuole arrivare all'appuntamento Mondiale con qualche chance.

L'Inghilterra vuole vincere e butta subito dentro ìun calcio di Farrell dopo un ottimo avvio di gara. All'Irlanda serve un pochino più di tempo, ma Sexton infila il calcio del pareggio. Ci pensa poi Earls a realizzare la prima meta, sfruttando un errore di disattenzione della fase difensiva inglese. Farrell riavvicina gli ospiti con un calcio, ma l'Irlanda risale bene il campo e mette pressione alla squadra di Eddie Jones. Ecco che sotto pressione l'Inghilterra gioca con poca lucidità e diventa indisciplinata: Sexton infila un altro calcio, poi al 37' c'è anche la meta di Conan e la trasformazione di Sexton per un brutale 20-6 all'intervallo.

L'Inghilterra riparte cattiva, con la voglia di rimontare, ma è sempre l'Irlanda ad andare vicina alla zona meta. La meta arriva al 49' con Earls che fa un'autentica magia per tenere l'ovale dentro (dopo una grande giocata di Henderson), ma l'arbitro annulla tutto per un in avanti precedente di Healy. Sexton piazza comunque due calci e l'Inghilterra finisce a -20. Al 63' arriva però l'espulsione di Aki che potrebbe rimettere tutto in gioco: c'è subito la meta di Youngs, ma Farrell non trasforma. L'indisciplina dell'Inghilterra però è disarmante e Sexton piazza altri due calci nel giro di cinque minuti, portando a quota 32 i padroni di casa. L'Irlanda resta addirittura in 13 per l'ammonizione di Murray e nel finale la squadra di Jones trova la meta con May. Ma che fatica nonostante la doppia superiorità numerica. Nonostante questo, vince l'Irlanda 32-18.

Sei Nazioni 2021, Irlanda-Inghilterra 32-18: gli highlights

Tabellino

Irlanda-Inghilterra 32-18

IRLANDA: 15 Hugo KEENAN, 14 Keith EARLS, 13 Robbie HENSHAW, 12 Bundee AKI, 11 Jacob STOCKDALE, 10 Jonathan SEXTON, 9 Conor MURRAY, 8 Jack CONAN, 7 Josh VAN DER FLIER, 6 CJ STANDER, 5 Tadhg BEIRNE, 4 Iain HENDERSON, 3 Tadhg FURLONG, 2 Rob HERRING, 1 Dave KILCOYNE. A disposizione: 16 Rónan KELLEHER, 17 Cian HEALY, 18 Andrew PORTER, 19 Ryan BAIRD, 20 Peter O’MAHONY, 21 Jamison GIBSON-PARK, 22 Billy BURNS, 23 Jordan LARMOUR. Ct: Andy Farrell

INGHILTERRA: 15 Max MALINS, 14 Anthony WATSON, 13 Elliot DALY, 12 Owen FARRELL, 11 Jonny MAY, 10 George FORD, 9 Ben YOUNGS, 8 Billy VUNIPOLA, 7 Tom CURRY, 6 Mark WILSON, 5 Charlie EWELS, 4 Maro ITOJE, 3 Kyle SINCKLER, 2 Luke COWAN-DICKIE, 1 Mako VUNIPOLA. A disposizione: 16 Jamie GEORGE, 17 Ellis GENGE, 18 Will STUART, 19 Jonny HILL, 20 Ben EARL, 21 Dan ROBSON, 22 Ollie LAWRENCE, 23 Joe MARCHANT. Ct: Eddie Jones

I punti: 9' calcio Farrell (In); 18' calcio Sexton (Ir), 23' meta Earls (Ir), tr Sexton (Ir); 27' calcio Farrell (In); 30' calcio Sexton (Ir), 37' meta Conan (Ir), tr Sexton (Ir), 51' calcio Sexton (Ir), 61' calcio Sexton (Ir); 64' meta Youngs (In); 68' calcio Sexton (Ir), 73' calcio Sexton (Ir); 79' meta May (In), tr Daly (In)

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia)

Ammoniti: 77' Murray (Ir)

Espulsi: 63' Aki (Ir)

