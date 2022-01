Secondo podio stagionale in gigante femminile e terzo consecutivo a Kranjska Gora (Slovenia) per Marta Bassino in Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, terza, non può nulla contro una Sara Hector che si dimostra la più in forma del momento in questa specialità, soffiando anche il pettorale rosso a Mikaela Shiffrin, oggi "solo" settima. in Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, terza, non può nulla contro unache si dimostra la più in forma del momento in questa specialità, soffiando anche il pettorale rosso a Mikaela Shiffrin, oggi "solo" settima. Confermato il podio della prima manche con Tessa Worley in seconda posizione.

Bassino torna sul podio: terza nel gigante di Kranjska Gora, riguardala!

Impressionante la 29enne svedese che infila la quarta top-3 consecutiva e il secondo successo in stagione tra le porte larghe. Sara Hector sferra il colpo doppio ai danni soprattutto di Shiffrin, che oggi non è mai parsa in gara. Miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche, un buco enorme rispetto alle altre: per un giorno la svedese si è messa nei panni della statunitense, rifilando 96 centesimi a Worley e 1"32 a Bassino.

Hector imprendibile, suo il gigante di Kranjska Gora

La 25enne di Borgo San Dalmazzo conferma le buone sensazioni date nelle ultime gare della specialità in cui ha conquistato la sfera di cristallo. Una prima manche ottima nonostante avesse fatto da apripista su un tracciato sconnesso, una seconda manche in perfetta gestione per conservare il podio dalla coetanea Valerie Grenier molto minacciosa, quarta eguagliando il miglior risultato in carriera di tre anni fa (ma in Super G). Oltre ad Hector meglio dell'azzurra, come nella prima manche, la francese Tessa Worley, rinata dopo il successo di Lienz a fine 2021.

Si era già accennato alle difficoltà di tre delle grandi protagoniste del circo bianco: Shiffrin, Gut e Vlhova. Soltanto la ticinese Lara Gut è riuscita a riscattarsi strappando un importante quinto posto per il morale, dato che non gareggiava da quattro settimane. Mikaela Shiffrin ha sì rimontato sette posizioni, tuttavia non può essere contenta del suo atteggiamento troppo cauto che le ha fatto pagare nel complesso un paio di secondi. Tra l'elvetica e la statunitense si abbona al sesto posto Maryna Gasienica-Daniel, che eguaglia ancora una volta il miglior piazzamento in Coppa. Petra Vlhova invece è l'unica a non guadagnare posizioni, confermandosi a metà classifica, 15^ ad oltre due secondi e mezzo.

l'ingresso in zona punti di due sole atlete. Nel giorno del L'Italia sorride per il terzo posto di Bassino, ma ancora una volta resta l'amaro in bocca per. Nel giorno del forfait di Brignone , Elena Curtoni sbaglia sin dalle prime porte e non riesce più a recuperare, strappando comunque il 26° posto, mentre Sofia Goggia è stata la prima delle escluse dalla seconda manche.

