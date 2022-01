La buona notizia è che tra queste c'è Marta Bassino, virtualmente terza ma vicina alla leader Sara Hector: tra l'azzurra e l'incontenibile svedese ballano soltanto 23 centesimi. In mezzo la francese Tessa Worley, sotto al decimo di distacco. E le varie big Shiffrin, Vlhova e Gut-Behrami? Tutte incredibilmente fuori dalla top-10, mai in spinta. Ma davanti c'è ancora una seconda manche che può ribaltare tutto. Diverse sorprese e una classifica inedita a metà del gigante femminile di Kranjska Gora, in Slovenia, per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Tre atlete molto vicine nelle prime tre posizioni, poi un solco importante. Qualcosa a cui non siamo abituati in questa specialità, dove l'equilibrio solitamente regna sovrano tra le migliori dieci interpreti.ma vicina alla: tra l'azzurra e l'incontenibile svedese ballano soltanto 23 centesimi., sotto al decimo di distacco., mai in spinta. Ma davanti c'è ancora una seconda manche che può ribaltare tutto.

Bassino scaricata da un dosso, ma è terza

Ad

Eppure la 25enne di Borgo San Dalmazzo non aveva convinto. Sfortunata a scendere per prima, quindi priva di indicazioni, si è fatta sorprendere nelle prime porte ed è apparsa in controllo. Buon segno, significa che Bassino possiede ancora margine nella manche decisiva, dove non è lontana dalle atlete che la precedono e conserva un vantaggio di quattro decimi da quelle alle sue spalle. Il sogno del tris consecutivo a Kranjska Gora, impresa mai riuscita qui tra le donne, resta ancora vivo.

Kranjska Gora Bassino scaricata da un dosso, ma è terza UN' ORA FA

Non si ferma più invece Sara Hector dopo la super parentesi di Courchevel e il terzo posto di Lienz. La svedese spiana i dossi e le ondulazioni presenti sul ghiacciaio sloveno, ed è questo che fa la differenza su tutte le altre. La striscia di tre podi consecutivi in gigante è destinata a rimanere aperta.

Hector strepitosa, prima dopo la prima manche

Un tracciato molto difficile da interpretare, persino fuoriclasse del calibro di Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami sbagliano e sono fuori dalle migliori dieci al termine della prima run. La statunitense e la slovacca pagano circa un secondo e mezzo occupando rispettivamente la 14^ e 15^ posizione, leggermente più arretrata l'elvetica al ritorno dalla positività al Covid (17^ a +1.53). Tutto ciò a discapito di chi invece ha ricevuto indicazioni in tempo prima di scendere, approfittando di una tenuta della pista fantastica. Katharina Truppe è quarta a 76 centesimi, seguita da Meta Hrovat. Dietro a Michelle Gisin in sesta posizione ci sono Ana Bucik, Valenie Grenier, Coralie Frasse Sombet e Tina Robnik, tutte partite dopo le venti.

Kranjska Gora Hector strepitosa, prima dopo la prima manche UN' ORA FA