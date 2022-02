Marco Odermatt sia un fenomeno non lo si scopre solo oggi con la medaglia d'oro nel gigante maschile delle Olimpiadi Invernali. Ma il successo alla sua terza gara olimpica ottenuto con le unghie, sotto la pressione dell'intero pubblico per i risultati stagionali di pazzesca rimonta di Zan Kranjec, che per un attimo sogna in grande: da 8° all'argento, sfiorata per 19 centesimi Chesia un fenomeno non lo si scopre solo oggi con la. Ma il successo alla sua terza gara olimpica ottenuto con le unghie, sotto la pressione dell'intero pubblico per i risultati stagionali di Coppa del Mondo in questa specialità (quattro vittorie e un secondo posto su cinque tappe), la dice lunga su questo 24enne elvetico. Gli occhi sono tutti per lui, ma anche per la, che per un attimo sogna in grande: da 8° all'argento, sfiorata per 19 centesimi l'impresa riuscita a Petra Vlhova in slalom femminile . Bronzo al francese Mathieu Faivre, lontano più di un secondo.

Occasione gettata al vento per Luca De Aliprandini: era cade nelle prime porte della seconda manche. Il sogno di rivedere un italiano sul podio olimpico tra le porte larghe dopo 30 anni svanisce malamente con un'inforcata. Un finale immeritato per il vice-campione del mondo, dopo un gran percorso di avvicinamento, : era 6° a metà gara non lontano dalla zona medaglie, ma. Il sogno di rivedere un italiano sul podio olimpico tra le porte larghe dopo 30 anni svanisce malamente con un'inforcata. Un finale immeritato per il vice-campione del mondo, dopo un gran percorso di avvicinamento, ostacolato da un infortunio un mese prima.

Dopo le sei vittorie e undici podi ottenuti finora in stagione, per Marco Odermatt arriva la prima medaglia in un grande evento, peraltro del metallo più pregiato. Visto il dominio nei precedenti giganti, sembrava fosse soltanto questione di tempo per il fuoriclasse elvetico. Invece c'è stata partita. In testa nella prima manche, ma con distacchi contenutissimi a causa di un errore nella parte alta, nella seconda manche parte con un vantaggio di quasi sei decimi e conserva poco meno di un paio.

Merito anche di una seconda metà di gara strabiliante di Zan Kranjec. Lo sloveno (primo al maschile sul podio olimpico dal 1994) rifila almeno sei decimi a tutti nella prova decisiva, rimontando fino all'argento e rivendicando i piazzamenti ad un passo dal podio a PyeongChang 2018 e Cortina 2021. Ne sa qualcosa il campione iridato Mathieu Faivre, che ha svolto una buona manche valevole per la medaglia di bronzo, ma al traguardo legge +1.14 dallo sloveno. Poco gli importa, nei momenti più importanti lui si conferma sempre tra i migliori.

La top-10

Tanta Francia nelle prime posizioni: oltre a Faivre, si piazzano quinti col medesimo tempo Thibaut Favrot e Alexis Pinturault, con quest'ultimo che non riesce a conseguire la terza medaglia consecutiva per problemi alla spalla che lo indeboliscono nella prima manche. In mezzo lo statunitense classe 1998 River Radamus, esploso definitivamente.

Oltre a De Aliprandini, steccano gli austriaci Manuel Feller e Stefan Brennsteiner (secondo miglior tempo al cancelletto), entrambi caduti. Sbaglia pure l'argento uscente Henrik Kristoffersen, 8° a quasi due secondi di ritardo.

Da segnalare anche il miglior risultato di sempre per l'Andorra ai Giochi Olimpici Invernali con il 9° posto di Joan Verdu, capace di lasciarsi dietro di quasi un secondo Filip Zubcic.

1. M. ODERMATT (SUI) 2:09.35 2. Z. KRANJEC (SLO) +0.19 3. M. FAIVRE (FRA) +1.34 4. R. RADAMUS (USA) +1.60 5. T. FAVROT (FRA) +1.69 5. A. PINTURAULT (FRA) +1.69 7. G. CAVIEZEL (SUI) +1.85 8. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +1.90 9. J. VERDU (AND) +1.93 10. F. ZUBCIC (CRO) +2.74

