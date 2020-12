Aleksander Aamodt Kilde è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa libera della Val d’Isere. Il norvegese è l’unico tra i favoriti della vigilia a spingere fin da subito, chiudendo la sua prestazione con il tempo finale di 2’05”59. Protagonisti i padroni di casa della Francia, visto che dietro a Kilde c’è un terzetto transalpino composto da Nils Allegre (+0.76), Johan Clarey (+0.98) e Nicolas Raffort (+1.02). Come spesso accade nelle prove ci sono inserimenti tra i primi dieci con pettorali molto alti: al quinto posto con il 50 c’è l’austriaco Daniel Hemetsberger (+1.08), che ha preceduto lo svizzero Gilles Roulin (+1.10), il francese Blaise Giezendanner (+1.15), l’americano Kyle Negomir (+1.32) e lo sloveno Bostjan Kline (+1.33). Quest’ultimi tre tutti con un pettorale oltre il 60.

Come detto si sono nascosti molti big. Lo svizzero Mauro Caviezel (+1.65) e l’austriaco Matthias Mayer (+1.73) sono rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Due secondi precisi il ritardo dello svizzero Beat Feuz, mentre il norvegese Kjetil Jansrud ha chiuso a 2.42 dal connazionale.

Il migliore degli azzurri è stato Matteo Marsaglia in sedicesima posizione (+1.82). Dominik Paris, al ritorno in gara dopo il grave infortunio dello scorso gennaio, si è nascosto e ha deciso di non forzare, chiudendo ventiquattresimo a 2.45. Si è invece completamente rialzato Christof Innerhofer, che ha pagato oltre cinque secondi di ritardo dalla vetta. Tra i trenta oltre a Marsaglia e Paris ha chiuso anche Guglielmo Bosca, 26° a 2.17 da Kilde.

Paris: "Buone sensazioni"

Le sensazioni di Paris riportate dalla FISI: “Ho finalmente avuto di nuovo delle belle sensazioni. Dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole”.

Prosegue: “Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla pista, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene”.

In chiusura: “Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la pista, capito i dossi. Già domani cercherò di fare un po’ meglio le linee, e di far funzionare meglio tutto quanto. Speriamo di riuscire a fare anche la seconda prova e poi speriamo che il tempo regga. Al momento non si sa se arriverà brutto oppure no, ma stiamo a vedere. Poi arriverà il giorno di gara, ma per quello c’è ancora tempo”.

