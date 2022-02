Storica giornata per lo short track italiano: Arianna Fontana, Martina ed Arianna Valcepina si qualificano ai quarti di finale dei 500 metri donne , mentre Pietro Sighel festeggia il passaggio del turno dalle batterie dei 1000 metri. Nella stessa gara però, Luca Spechenhauser viene eliminato da una penalità. Ma la ciliegina sulla torta arriva nella staffetta mista a squadre : il quartetto azzurro si qualifica in seconda posizione nei quarti e nelle semifinali, prima di strappare un argento storico alle spalle della Cina nella finalissima.

Ad

Pechino 2022 Leggenda Fontana, tutti i record della più vincente azzurra del ghiaccio UN' ORA FA

14:57 - Il report di una giornata storica

Il quartetto italiano entra nella storia dello short track. Una giornata indimenticabile per l’Italia della staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito a strappare una storica medaglia d'argento (la prima assegnata in questa specialità olimpica).

14:38 - ARGENTOOOOO!!

Aspettiamo il verdetto della giuria, ma l'Italia della staffetta potrebbe aver compiuto un'impresa straordinaria! La Cina vince l'oro, Canada e Ungheria cadono! Tagliamo il traguardo per secondi con Pietro Sighel.

Italia argento al fotofinish nella staffetta mista! Rivivi la gara

14:31 - La formazione azzurra

Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli si giocheranno le loro chance di medaglia nella finale contro Canada, Cina e Ungheria.

14:17 - Succede di tutto: la review spinge Ungheria e Cina in finale

Stati Uniti e Russia penalizzati dalla review per ostruzione. La Cina, che aveva chiuso in fondo al gruppo, passa come seconda. Italia accede in finale col secondo tempo complessivo (record italiano).

14:11- Ungheria e Stati Uniti in finale

Eliminazione a sorpresa per la Cina nella seconda tranche delle semifinali! Ungheria e Stati Uniti raggiungono Canada e Italia in finale.

14:05 - Italia in finale!

L'Olanda cade a inizio gara, gli azzurri tengono duro e si qualificano alle spalle del Canada. Che errore di Suzanne Schulting!

14:01 - Ora la semifinale

L'Italia schiera Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli in semifinale. Olanda, Canada e Kazakistan le nostre avversarie in semifinale!

13:52 - Olanda domina, Corea del Sud eliminata a sorpresa: il report della staffetta mista

Il quartetto composto da Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli ha strappato il pass per le semifinali della staffetta mista a squadre. Gli azzurri hanno tagliato il traguardo alle spalle della formazione cinese, sfruttando la caduta della Corea del Sud.

13:36 - Italia qualificata come seconda!

Solida performance degli azzurri, bravi nel seguire il treno cinese dall'inizio alla fine. La corea ci insidia nel secondo segmento percorso da Fontana e Valcepina, poi il nostro Confortola ingrana la marcia in più! La Corea, una delle favorite al podio, cade proprio sul finale. Ci qualifichiamo come secondi alle semifinali dietro alla Cina!

13:29 - Tra poco la staffetta mista a squadre

Il plotone azzurro affronterà Cina, Corea del Sud e Polonia nei quarti di finale. In semifinale passano le prime due classificate e le due migliori terze. Ai blocchi di partenza Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli. Forza ragazzi!

13:20 - Noooo! Spechenhauser penalizzato!

L'azzurro viene punito dalla review appena dopo il suo arrivo. Un braccio sinistro troppo largo al fotofinish, dopo il suo attacco all'esterno, lo condanna all'eliminazione. Al turno successivo avanza dunque l'australiano Brendan Corey.

13:18 - Spechenhauser la spunta al fotofinish!

L'azzurro piazza l'accelerazione decisiva alla stretta finale dopo aver speso gran parte della sua gara in terza posizione! 1:23.89 alle spalle di Liu!

13:15 - Penalità Desmet, Sighel avanza!

Prima del contatto con l'americano Pivirotto, Sighel era stato sbilanciato da un'infrazione di linea da parte del belga Desmet. Quest'ultimo è stato sanzionato dopo aver tagliato il traguardo per secondo. Sighel avanza automaticamente in seconda piazza della batteria!

13:13 - Sighel a terra!

La gara riparte, e un altro contatto coinvolge il nostro Pietro Sighel fino a scaraventato fuori dall'anello di ghiaccio. Contatto gomito contro gomito con l'americano Ryan Pivirotto in curva, entrambi cadono. Il magiaro Liu ha chiuso in testa davanti a Desmet. Ora ci sarà una review cruciale...

13:09 - Sighel parte bene, poi gara interrotta

Sighel approfitta della caduta del belga Desmet per passare in seconda posizione, ma il contatto con l'avversario gli fa perdere la lama sul ghiaccio. Gara interrotta, tutto da rifare! Partenza lanciata invece per l'ungherese Liu.

13:00 - Hwang dominante, nuovo record olimpico

Nella quinta batteria, l'argento nei 500 metri a Pyeongchang e numero 2 al mondo domina dall'inizio alla fine, chiudendo i 100 metri sul crono di 1.23.042, valido per il nuovo record olimpico!

12:53 - A breve gli azzurri

Sighel e Spechenhauser gareggeranno nelle batterie 7 e 8. Intanto il coreano Lee Juneseo chiude in testa la quarta batteria dopo una serie di sorpassi e controsorpassi col canadese Pascal Dion.

12:50 - Dajing Wu in scioltezza

Passeggia sul ghiaccio il cinese Dajing Wu, che chiude la propria batteria davanti a tutti in 1:23.927. Il canadese Pierre-Gilles si qualifica al fotofinish davanti al russo Elistratov.

12:46 - Bagarre Ren-Fercoq

Il cinese Ziwei Ren piazza il pattino davanti a quello del francese Quentin Fercoq dopo una bagarre ad alta tensione. 1:23.772 per il cinese, 1:23.917 per il francese, che si qualificano davanti a van T'Wout e Treacy.

12:43 - Bene Park, Heo e De Laat

Prime batterie dei 100 maschili: avanza Park davanti all’americano Heo. Strappa il pass per i quarti di finale anche l’olandese De Laat.

12:39 - Al via i 1000 metri maschili

E' il momento di Pietro Sighel e Luca Spechenhauser! Tante aspettative per queste batterie.

Il report delle batterie

L'Italia fa tre su tre alle batterie dei 500 m femminili. Strepitosa Suzanne Sculitng, che fa registrare record olimpico.

12:22 - Gran tempo Velzeboer

L'olandese brucia le tappe verso la qualificazione! Intanto i tempi rimangono alti abbastanza per qualificare anche Arianna Valcepina ai quarti di finale...

12:18 - Valcepina avanti con qualche sbavatura

Martina parte davanti, poi si fa infilare dalla coreana Choi dopo un'incertezza in curva. Valcepina taglia il traguardo in 43.62, dietro a una sontuosa Choi sotto il muro dei 43''.

12:15 - Fontana qualificata!

Arianna chiude in testa la sua batteria con un solido 42.940. La cinese Yuting Zhang le prende la scia e chiude in 43.233. Scuote la testa Arianna, non particolarmente entusiasta del suo tempo.

Italia, buona la prima: Fontana e le due Valcepina ai quarti di finale

12:13 - Record olimpico Schulting, Arianna Valcepina dietro!

Un 42.379 da urlo per l'olandese, che fa record olimpico! Arianna Valcepina chiude la sua batteria in terza posizione con un 43.070 che fa sperare per la qualificazione come migliore terza.

12:08 - Kim Boutin abbassa i tempi

Una delle favorite alla vittoria finale, Kim Boutin, abbassa i tempi considerevolmente: nella batteria 3, la canadese fa registrare un crono di 42.732. Boutin ha preso la testa del gruppo sin da subito, chiudendo in crescendo. Alle sue spalle l'ungherese Jaszapati con 42.848.

12:08 - Poutsma e Brunelle avanti

Dalla heat 1 partono bene l'olandese Selma Poutsma e la canadese Florence Brunelle. 43.472 e 43.447 per le due pattinatrici, che si qualificano davanti a Valentina Ascic e Tifany Huot Marchand.

11:05 - Chi tenere d'occhio

Arianna Fontana, ovviamente è la stella della spedizione italiana. Cercherà di difendere il titolo olimpico del 2018 oltre ad affermarsi come atleta più vincente nella storia dello short track olimpico. A competere con armi pari saranno principalmente due pattinatrici: l'olandese Suzanne Schulting è stata grande protagonista del 2021, vincendo due ori ai Mondiali di Dodrecht (500 m e 1500 m). Occhio anche alla canadese Kim Boutin, che detiene il record del mondo in questa distanza.

Suzanne Schulting Credit Foto Getty Images

10:00 - E' il turno dello short track!

12.00 - 500 m donne, batterie (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina)

12.38 - 1000 m uomini, batterie (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

13.23 - Staffetta a squadre miste, quarti di finale (Italia)

13.53 - Staffetta a squadre miste, semifinale (ev. Italia)

14.26 - Staffetta a squadre miste, finale (ev. Italia)

Arianna Fontana: "Sono carica, pronta a battagliare"

IL RECAP DI VENERDI' 4 FEBBRAIO

I Giochi sono ufficialmente inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di luce. Sui campi di gara invece belle notizie dal pattinaggio di figura (col 3° posto di Guignard-Fabbri nella Dance Rhythm) e dalla coppia azzurra di misto di curling Constantini-Mosaner.

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 FEBBRAIO

Francesca Lollobrigida spera in una medaglia nei 3000 metri donne del pattinaggio di velocità. Si giocano il podio anche le staffette miste del biathlon (staffetta mista 4x16km) e dello short track.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello short track

Pechino 2022 Italia argento al fotofinish nella staffetta mista! Rivivi la gara UN' ORA FA