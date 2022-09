Vojens - dove lo scorso luglio si disputò lo ottavoe terzultimo round del campionato. Nello stadio nazionale della Danimarca i riflettori sono puntati principalmente su tre piloti: il beniamino di casa Leon Madsen impegnato nella battaglia per il titolo con il polacco Bartosz Zmarzlik; ma attenzione anche al giovane britannico Dan Bewley, in striscia aperta di due successi consecutivi e l’unico a vantare più di un trionfo in questa stagione. Il FIM Speedway GP torna a- dove lo scorso luglio si disputò lo Speedway of Nations vinto dall’Australia - per l’del campionato. Nello stadio nazionale della Danimarca i riflettori sono puntati principalmente su tre piloti: il beniamino di casaimpegnato nella battaglia per il titolo con il polacco; ma attenzione anche al giovane britannico, in striscia aperta di due successi consecutivi e l’unico a vantare più di un trionfo in questa stagione.

Rivelazione di questa seconda metà del campionato, il 23enne di Maryport si è ambientato molto in fretta in questa competizione, balzando in poche gare al terzo posto della classifica generale al suo anno da rookie in qualità di “titolare fisso” e vicino a conquistare l’accesso matematico nella startlist del 2023 (riservato ai migliori sei della stagione). Bewley attualmente rappresenta il futuro della Gran Bretagna in questo sport, mentre il tre volte campione del mondo Tai Woffinden arranca ad entrare nei primi sei della graduatoria, con un solo podio conquistato e alle spalle persino del connazionale Adam Lambert.

Tuttavia, nonostante la tradizione di questo tracciato (giunto alla sedicesima edizione di una prova di Speedway GP), l’ovale danese è poco conosciuto agli occhi di Bewley così come per molti altri. Tornato in calendario nel 2019 dopo cinque anni di assenza, nel 2020 è stato cancellato causa Covid. Nel 2021 fu vittoria del russo Artem Laguta, escluso dalla competizione per le note vicende belliche che coinvolgono il suo Paese e secondo posto dell’attuale leader del campionato Zmarzlik. Vedremo se l’esperienza favorirà i veterani di maggior corso. Va considerato però che quasi tutti hanno potuto testare il calore dello stadio poco più di un mese fa in occasione dello Speedway of Nations, dove come anticipato ad aver festeggiato sono stati gli australiani Jason Doyle, Max Fricke e Jack Holder proprio ai danni dei britannici.

Il programma

L'ottavo appuntamento di FIM Speedway Gran Prix si svolge interamente nella giornata di sabato 10 settembre. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque in modo che tutti si incontrino una volta), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria. Il GP di Danimarca sarà trasmesso integralmente e senza interruzioni pubblicitarie su Discovery+ ed Eurosport Player.

Sabato 10 settembre

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19.00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

La classifica alla vigilia dell'ottavo round

Bartosz Zmarzlik mantiene la vetta con 16 punti di vantaggio. Di certo dal GP di Danimarca il 27enne polacco non potrà uscire matematicamente campione del mondo, ma potrebbe mettere un'ipoteca sul suo terzo titolo nelle ultime quattro stagioni. Bewley proverà a recitare la parte del terzo incomodo, mentre si fa interessante la lotta dalla quarta posizione in giù. Parte proprio dallo stadio di Vojens il rush finale per rientrare in top-6, piazzamento che vale la qualificazione diretta al FIM Speedway GP della stagione successiva: dal quarto all'undicesimo ci sono 19 punti sui 60 ancora in palio. Restano principalmente due i candidati per la conquista del Mondiale, peraltro gli unici ad aver raggiunto sempre almeno le semifinali: nella precedente uscita a Wroclaw , Leon Madsen si è avvicinato al leader della classifica, ma. Di certo dal GP di Danimarca il 27enne polacco non potrà uscire matematicamente campione del mondo, ma potrebbe mettere un'ipoteca sul suo terzo titolo nelle ultime quattro stagioni. Bewley proverà a recitare la parte del terzo incomodo, mentre si fa interessante la lotta dalla quarta posizione in giù. Parte proprio dallo stadio di Vojens il rush finale per rientrare in top-6, piazzamento che vale la qualificazione diretta al FIM Speedway GP della stagione successiva: dal quarto all'undicesimo ci sono 19 punti sui 60 ancora in palio.

1. B. ZMARZLIK (POL) 108 2. L. MADSEN (DAN) 92 3. D. BEWLEY (GBR) 84 4. P. DUDEK (POL) 76 5. M. JANOWSKI (POL) 74 6. F. LINDGREN (SWE) 70 7. R. LAMBERT (GBR) 68 8. T. WOFFINDEN (GBR) 64 9. M. MICHELSEN (DAN) 61 10. M. VACULIK (SVK) 58

I piloti in gara al Vojens Speedway GP

Oltre alla classica wild card, un altro pilota si aggiunge alla tradizionale griglia sostituendo il padrone di casa Anders Thomsen: è il lettone Andzejs Lebedevs, al suo quinto gettone nella massima categoria di speedway. Assisteremo al debutto assoluto di Rasmus Jensen, ma potremmo vedere ben altri due esordienti nella tappa di Vojens dello Speedway GP, ossia le riserve Benjamin Basso ed Emil Breum. Di conseguenza, nonostante la pesante assenza di Thomsen, il pubblico danese farà il tifo comunque per ben cinque suoi riders: vedremo se sapranno cogliere l’occasione Madsen, che va a caccia della prima vittoria stagionale dopo due secondi posti nella speranza di tenere aperto il Mondiale, e Mikkel Michelsen, il quale stringe i denti per esserci nonostante il dolore alla caviglia.

Jack HOLDEN (Australia)

Bartosz ZMARZLIK (Polonia)

Dan BEWLEY (Gran Bretagna)

Maciej JANOWSKI (Polonia)

Fredrik LINDGREN (Svezia)

Tai WOFFINDEN (Gran Bretagna)

Leon MADSEN (Danimarca)

Max FRICKE (Australia)

Jason DOYLE (Australia)

Robert LAMBERT (Gran Bretagna)

Andzejs LEBEDEVS (Lettonia)

Martin VACULIK (Slovacchia)

Pawel PRZEDPELSKI (Polonia)

Mikkel MICHELSEN (Danimarca)

Patryk DUDEK (Polonia)

Rasmus JENSEN (Danimarca) - wild card

Benjamin BASSO (Danimarca) - riserva

Emil BREUM (Danimarca) - riserva

