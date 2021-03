Sul cemento messicano il n.7 del mondo Alexander Zverev si è imposto contro il n.5 del ranking Stefanos Tsitsipas per. Un incontro molto lottato e dai contenuti anche melodrammatici per l’evoluzione dell’ultimo parziale, con Sascha che ha sprecato una condizione di vantaggio e un match point prima di chiudere nel tie-break. Per il teutonico si tratta dele del, dopo che era stato costretto a subire una serie di cinque partite perse consecutivamente. Per quanto concerne le statistiche,. Dati da associare al 78% dei punti vinti con la prima di servizio e il 41% dei quindici conquistati in risposta alla seconda di Tsitsipas da parte di Zverev.

Nel primo set lo scatto dai blocchi, se così lo vogliamo definire, è favorevole al greco: break nel secondo gioco e 4-1. La scioltezza nel tennis del n.5 ATP è tale che vi siano anche tre opportunità del doppio break nel sesto gioco, non sfruttate però da Stefanos. Mancanza di concretezza pagata a caro prezzo perché Sascha sale in cattedra e la frazione cambia completamente il proprio spartito: arrivano due break consecutivi del n.7 del mondo, che valgono la chiosa sul 6-4 nonostante l’estremo tentativo da parte di Tsitsipas di recuperare.

Nel Zverev ad avere il pallino del gioco in mano. Si comprende che l’inerzia sia dalla sua viste le difficoltà del greco di tenere i propri turni al servizio (due palle break nel terzo game). Non è un caso che il break si tramuti in realtà nel nono game. Sascha va a servire, ma qualcosa si inceppa: il match point non viene sfruttato e ai vantaggi la spunta l’ellenico. Tsitsipas si aggrappa letteralmente al servizio nel gioco successivo, annullando qualcosa come sei palle break. Si gioca punto a punto e prima di andare al tie-break è il n.5 ATP ad avere un set point non sfruttato. Nella fase calda è Sascha a esprimere un tennis migliore, facendo la differenza con il rovescio. Alcuni colpi eccellenti del teutonico gli regalano un vantaggio incolmabile, suggellato dal 7-3 conclusivo.