Matteo Berrettini aveva bisogno di una settimana così. Al rientro dopo l'infortunio patito agli Australian Open, il tennista romano è passato da un incidente di percorso a Monte Carlo ( il ko contro Davidovich Fokina ) per mettere partite e fiducia nella testa e nelle gambe a Belgrado. La missione è compiuta con la finale ottenuta a scapito di Taro Daniel, lucky loser - aveva perso nelle qualificazioni contro Mager - che si arrende al più forte. L'allievo di Vincenzo Santopadre conquista una finale attesa da Stoccarda 2019 quando s'impose su Felix Auger-Aliassime : tre i titoli per lui nei quattro precedenti - Gstaad e Budapest prima dell'erba tedesca - con l'unica macchia a Monaco di Baviera. Dall'altra parte della rete non ci sarà la testa di serie numero 1, Novak Djokovic, ma Aslan Karatsev, protagonista dell'impresa in tre ore e 25 minuti nel match dell'anno

Berrettini parte benissimo aggredendo in risposta il giapponese e centrando un allungo poi ribadito con il 6-1 del primo parziale: in 34 minuti il 70% di prime palle in campo del tennista romano travolge Daniel che sembra non poter sostenere una tale pressione. Il break strappato a inizio secondo set suona così come una sentenza per il numero 1 d'Italia ma il lucky loser ha il merito di dar fondo a tutte le energie e di rimanere lì, in attesa del suo momento.

ATP, Belgrado Karatsev batte Djokovic e vince il match dell'anno: è finale 3 ORE FA

Berrettini ha una possibilità del 3-0 e due del 4-1 ma non le concretizza e Daniel, che in risposta non aveva raccolto nulla fino a quel momento, gioca a tutto braccio per un contro-break inatteso sul 5-4, quando il romano serviva per il match. Il giapponese conduce dal primo punto all'ultimo anche il tie-break, vinto per 7 punti a 5, grazie anche a un calo fisico dell'azzurro.

Karatsev: "Darmi la carica? Dopo il 2° set sono andato in bagno"

ATP, MonteCarlo Masters Berrettini: "Condizione fisica non è perfetta, ma arriverà" 13/04/2021 A 19:45