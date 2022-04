Novak Djokovic prosegue la sua avanzata all'ATP 250 di Belgrado : il numero 1 del mondo vola in semifinale superando in rimonta il connazionale Miomir Kecmanovic col punteggio di 4-6 6-3 6-3.

Il match sembra, almeno inizialmente, quasi una fotocopia del precedente, perché Djokovic ancora una volta si ritrova sotto di un set e un break, ma questa volta l'andamento della partita è un po' diverso da quello con Djere

La cronaca

Come spesso accade, e soprattutto con l'attenuante di 3 ore e 20' di partita nelle gambe dal giorno prima, Nole parte male e cede subito il servizio, con la prima che fa fatica a entrare. Kecmanovic appare invece solido e non concede nulla, confermando il break e andando a prendersi il set senza mai doversi salvare.

Il secondo set, in avvio, è quasi la fotocopia del primo: Nole concede la battuta e Kecmanovic tiene il passo, ma poi quando arriva la possibilità del controbreak Djokovic tira fuori il meglio di sé e riporta il match in parità, perpetrando poi il sorpasso con un nuovo break che gli spiana la strada per il secondo set.

L'equilibrio si ristabilisce, ma questa volta, a differenza del match con Djere, non sono regali dell'avversario a far guadagnare punti al numero 1 del mondo, ma è lui stesso che prende in mano il gioco: zero palle break concesse, due trasformate, match chiuso e semifinale conquistata.

Il suo avversario sarà il vincente tra Khachanov e Monteiro.

Djokovic: "Io figlio della guerra. L'esclusione dei russi a Wimbledon è folle"

