Novak Djokovic affronta il torneo di Belgrado come una vera e propria sfida. Il n.1 del mondo, eliminato al secondo turno del torneo di Montecarlo dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, Roland Garros, Slam vinto dal serbo l’anno passato. . Il n.1 del mondo, eliminato al secondo turno del torneo di Montecarlo dallo spagnolo deve riacquisire il ritmo partita e disputare più incontri per arrivare pronto quando conterà davvero. Il grande target di Nole nella stagione sulla terra rossa è chiaramente il, Slam vinto dal serbo l’anno passato.

Nella conferenza stampa di presentazione del torneo in Serbia, Djokovic ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi alla propria condizione e ai suoi programmi nel circuito, considerando quello che non ha potuto affrontare a causa della querelle su vaccino anti-Covid.

Ad

Non vedo l’ora di giocare. Ho bisogno di più partite per raggiungere il livello che voglio. Ieri ho fatto quattro sessioni di allenamento, due per il fitness e due per il tennis, ero un po’ stanco. Sfrutto ogni momento libero che ho. Questo è particolarmente importante per la terra battuta: a Montecarlo non ero al meglio, ne sono consapevole, mi manca ancora il ritmo partita. C’è una bella differenza tra allenamento e match“, le parole di Djokovic.

ATP, Belgrado Fognini fa suo il derby azzurro e vola agli ottavi: Cecchinato ko 13 ORE FA

Il serbo ha poi espresso con chiarezza il suo obiettivo:

Il Roland Garros è in cima alla lista delle priorità nella stagione sulla terra, voglio essere pronto a Parigi e andare il più lontano possibile. Vincere il titolo è sempre la mia ambizione. Programmazione? In calendario ci sono Madrid e Roma, ma dipenderà da come mi sento. In settimana faremo una valutazione, quindi decideremo. Mi sento abbastanza bene, sono felice di poter giocare un torneo nella mia città e nel mio Paese.

Djokovic: "Nel 3° set sono crollato fisicamente: non riuscivo a muovermi"

ATP, Barcellona Musetti parte bene e stende Baez! Al secondo turno Evans 21 ORE FA