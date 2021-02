Prima due risposte importanti in difesa da fondo campo, poi l'invenzione: un dirttone in diagonale che non lascia scampo a Monflis. La panchina scatta in piedi per l'applauso. Matteo Berrettini subito in grande spolvero nel singolo contro il francese, vinto 6-4 6-2 in un’ora e mezza che ha regalato di fatto il secondo successo all'Italia in ATP Cup, dopo quello sull'Austria.