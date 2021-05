Daniil Medvedev ritrova il successo sulla terra battuta, una vittoria che gli mancava dal torneo di Barcellona del 2019. La partita contro Davidovich Fokina è tutto fuorché facile per il finalista degli Australian Open che senza freni spiega a tutti la sua "allergia" al rosso. "Non ho voglia di giocare qui, su questa superficie", urla Medvedev che perde il primo parziale e regala un siparietto con il giudice di sedia. Quest'ultimo lo avverte che se danneggia il campo colpendolo con la racchetta, sarà passibile di warning e il russo risponde: "Ma è già un brutto campo. Viene già danneggiato, quando scivolo...". "E' terra battuta", risponde il giudice di sedia. "Sì, è una brutta superficie. Non posso danneggiare una brutta superficie", è la chiosa di Medvedev.

Nonostante questo, arriva per il numero 3 del mondo, reduce dal Covid , una vittoria molto importante in rimonta contro lo spagnolo Davidovich Fokina: 4-6 6-4 6-2 è il verdetto dopo oltre due ore. Per Medvedev ci sarà agli ottavi Garin (che dà 6-3 6-4 a Koepfer) per una missione impossibile: se vince Madrid o Roma e nell'altro torneo arriva almeno in semifinale e allo stesso tempo Djokovic non arriva in finale agli Internazionali d'Italia (a Madrid non è presente), il russo sarà il nuovo numero 1 del mondo.