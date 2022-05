Un rientro in pompa magna per Rafa Nadal. Lo spagnolo non giocava da 45 giorni, dopo quella sconfitta amara contro Taylor Fritz in finale di Indian Wells . Poi un fastidioso infortunio alle costole e una prognosi di 4-6 settimane. Rafa non ha sprecato un solo giorno di riabilitazione, è tornato in tempi record. In prospettiva, l'appuntamento della Caja Magica potrebbe costituire un ottimo test fisico in vista di Parigi, main carriera Rafa ha già potuto lustrare cinque titoli madrileni, ma il trionfo nella capitale manca da ben cinque anni.