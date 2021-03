E’ uno degli uomini più chiacchierati in queste ore del tennis mondiale. Il suo grande exploit all’ATP 500 di Acapulco, dove è uscito sconfitto in semifinale solo da Stefanos Tsitsipas ma con la standing ovation del pubblico per lo spettacolo messo in scena, ha portato il 19enne italiano Lorenzo Musetti alla ribalta del grande pubblico.