Salvatore Caruso a Monte Carlo 2021 (from Caruso official Press Office)

si ferma dinnanzi a un giocatore di cilindrata superiore.indirizza subito la partita salendo 3-0, ma il tennista di Avola resta agganciato e prova a sfruttare le (poche) pause del russo. Il siciliano spreca, però, due possibilità per portarsi sul 2-0 nel secondo parziale e la spinta da fondocampo del numero 8 del mondo scava il solco nel match, chiuso con il punteggio di 6-3 6-2. D'altronde, Rublev è il tennista che vanta più vittorie nel 2021 (21 con quella odierna a fronte di appena quattro sconfitte) e in questa stagione ha già in bacheca il torneo di Rotterdam. Buono il suo esordio sulla terra: agli ottavi attende il vincente della sfida tra Roberto Bautista e Tommy Paul. A Caruso resta una buona esperienza al suo primo main draw nel Principato, dove comunque ha vinto la sua seconda partita in un 1000 dopo quella con Sandgren dello scorso settembre a Roma.