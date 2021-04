Jannik Sinner. E non da uno qualsiasi. Il n° 1 del mondo Novak Djokovic fa i complimenti all'enfant prodige azzurro Parole al miele per. E non da uno qualsiasi. Il n° 1 del mondofa i complimenti all'enfant prodige azzurro dopo la netta vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo . Ecco le sue dichiarazioni a caldo:

"Oggi sapevo di dover restare lì su ogni punto. E' un giocatore a tutto campo ed è in grado di colpire alla grande su ogni superficie. Jannik è il futuro del nostro sport, anzi, forse è già il presente".

"Giocare qui dove abito, in questo club che è la mia base di allenamento negli ultimi 15 anni, è come stare a casa. Un ottimo primo match, Sinner è in forma, ha giocato la finale a Miami".

