Come è noto, a Novak Djokovic non è stato permesso di giocare i due tornei americani di Indian Wells e di Miami per il suo non essere vaccinato al Covid. Gli Stati Uniti hanno confermato queste misure per l'ingresso nel territorio americano e dunque per Nole le porte si sono chiuse ancora una volta.

Un’apertura però è arrivata da un altro Masters1000 prestigioso, ovvero quello di Montecarlo. Gli organizzatori dell’evento nel Principato hanno infatti confermato che il n.2 del mondo potrà partecipare senza la condizione imprescindibile del vaccino.

L’allentamento delle misure sanitarie attuato dal Governo francese a partire dal 14 marzo ci permette di informarvi che nessun certificato di vaccinazione sarà richiesto per accedere al Rolex-Monte Carlo Masters e che l’uso delle mascherine sarà consigliato solo in alcune aree del torneo che saranno indicate”, si legge in un comunicato dell’organizzazione del torneo.

Dunque una possibilità per Nole, che come gli appassionati sanno risiede a Monaco, e quindi potrà cimentarsi nel torneo di casa a tutti gli effetti. Una situazione che dovrebbe riguardare anche i 1000 di Roma e Madrid, salvo poi cambi di rotta legati ai casi positivi in ascesa.

