Jannik Sinner è l'unico italiano rimasto in gara e affronta il giocatore che probabilmente è apparso più in forma durante questi primi giorni di competizione nel Principato. Ieri ha affrontato il russo Rublev e lo ha piegato nonostante stanchezza e vesciche , dimostrando enorme maturità. Il suo tennis si sta adattando partita dopo partita sempre meglio al rosso, ma anche il teutonico non scherza. Ha rifilato un 6-1 7-5 a Delbonis e un 6-2 7-5 a Carreno.

I PRECEDENTI

Ad

I due giocatori si sono già affrontati tre volte, e guarda caso l'unico precedente che arride all'azzurro è proprio su terra battuta. E non un torneo qualunque, Jannik vinse agli ottavi del Roland Garros nel 2020. Il tedesco si è aggiudicato gli altri due scontri sul duro, a Colonia e agli US Open dello scorso anno.

ATP, Monte Carlo Sinner col piede martoriato da una vescica: ma vince lo stesso 7 ORE FA

Alexander Zverev Credit Foto Getty Images

DOVE VEDERLA IN TV

Sinner-Zverev si giocherà venerdi' 15 aprile sul Campo Ranieri III di Monte Carlo, l'orario è da definire ma sarà il terzo match dalle ore 11, in chiusura di programma. E' possibile seguire l'incontro attraverso Sky Sport con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming è affidata a Sky Go e Now. Inoltre, anche Eurosport seguirà il match attraverso la consueta diretta scritta.

ATP, Monte Carlo Sinner, palla corta da urlo: Rublev non ci arriva 8 ORE FA