Alexander Bublik, Monte Carlo 2022 Credit Foto Eurosport

Bublik b. Wawrinka 3-6 7-5 6-2

I segnali di Marbella non erano per niente incoraggianti: Stan Wawrinka aveva perso in due set contro Elias Ymer al suo rientro nel circuito dopo l'operazione al ginocchio e la lunga riabilitazione. In tabellone grazie a una wild card, l'ex numero tre del mondo ha dato segnali di miglioramento nel suo match di primo turno con il kazako, che è emerso sulla distanza dimostrando un'insolita maturità e intelligenza tattica. Affronterà il vincente tra Baez e Carreno Busta.

Un match atipico, poco utile per determinare le reali condizioni dello svizzero, sebbene sia sembrato più a suo agio di quanto si potesse pensare nel rincorrere le repentine variazioni di Bublik. Nel quinto game del primo set il funambolo kazako compie un autentico suicidio, Wawrinka ne approfitta, confeziona il break e incamera agevolmente il primo set. Il copione del match, però, è destinato a cambiare. Bublik mette il pilota automatico al servizio e inizia a trovare maggiore consistenza da fondo campo. Continua, comunque, a tessere le sue trame fatte di dropshot e campi di ritmo, che logorano e innervosiscono lo svizzero. Infila cinque game consecutivi tra la fine del secondo set e l'inzio del terzo; Wawrinka non ha energie a sufficienza per ricucire lo strappo.

Stan Wawrinka, Monte Carlo 2022 Credit Foto Eurosport

"E' stato un anno lungo e complicato, pensavo di stare fuori dal circuito solo qualche settimana, ma alla fine non è andata così" confida Stan ai nostri microfoni. "C'è stato bisogno di molta forza di volontà per affrontare la riabilitazione e tornare. Sono molto lontano dalla forma che vorrei avere, ho bisogno di lavorare molto fisicamente e posso farlo giocando quante più partite possibili."

Korda b. Van De Zandschulp 7-5 6-4

Il giovane americano riesce a districarsi in un primo set molto complesso, nel quale ha dovuto anche annullare un matchpoint. Nel secondo set è di nuovo l'olandese ad allungare per primo, ma gli sono esiziali due break a zero subito consecutivamente nell'ottavo e nel decimo gioco. Nonostante le caratteristiche tecniche del giocatore a stelle e strisce siano più adatte alle superfici rapide, Korda ha attirato per la prima volta l'attenzione del grande pubblico sul rosso, raggiungendo gli ottavi al Roland Garros partendo dalle qualificazioni nel 2020. Affronterà il fresco vincitore di Miami, Carlos Alcaraz

Sebastian Korda, Monte Carlo 2022 Credit Foto Eurosport

Schwartzman b. Khachanov 6-7 6-3 6-3

Grande prestazione dell'argentino che avanza al secondo turno dopo oltre tre ore di lotta. Conferma l'ottimo stato di forma sul rosso, dopo la semifinale di Cordoba e le due finali colte a Buenos Aires e Rio de Janeiro. Affronterà l'ungherese Fucsovics per un posto negli ottavi.

