Sinner sbatte contro il muro Tsitsipas: il match in 3'

SINNER-TSITSIPAS, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Venerdì 13 maggio, secondo match sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle 11.00, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas scenderanno in campo nel match valido per i quarti di finale. Tutto il torneo di singolare maschile di Roma è trasmesso in diretta tv da Sky, su Sky Sport Tennis (numero 205 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica) e Sky Sport Uno (canale 201). La visione inoltre sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now. Il match sarà trasmesso in chiaro anche su Mediaset: sarà visibile in diretta tv gratis sul 20 (canale 20 del digitale terrestre e Tivùsat e numero 151 della piattaforma Sky). Il live streaming del canale 20 è visibile gratis su Mediaset Play Infinity da app o sito e SportMediaset.it.

SINNER-TSITSIPAS: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Sinner-Tsitsipas, secondo match dalle 11:00 del 13/05/2022 sul campo Centrale del Foro Italico.

IL CAMMINO DI JANNIK SINNER AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sinner vs Martinez 6-4, 6-3 REPORT

Sinner vs Fognini 6-2, 3-6, 6-3 REPORT

Sinner vs Krajinovic 6-2 7-6 REPORT

IL CAMMINO DI STEFANOS TSITSIPAS AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Tsitsipas-Dimitrov 6-3 5-7 7-6

Tsitsipas-Khachanov 4-6 6-0 6-3

