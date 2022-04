Dopo Wimbledon, anche l'Italia pensa all'esclusione di atleti russi e bielorussi dall'edizione 2022 degli Internazionali d'Italia. A riferirlo è il Corriere della Sera che tra le sue pagine spiega come il premier Mario Draghi voglia lanciare un ulteriore monito contro la guerra di Putin. Palazzo Chigi ha ben chiara la portata della scelta e le ripercussioni politiche, giuridiche ed economiche, ma per quanto forte sia il rischio di critiche e proteste, Draghi sta studiando una moral suasion senza appello, che porti alla massima sanzione. Da soppesare ci sono anche le posizioni di ATP e WTA, le due associazioni che riuniscono i professionisti e le professioniste del tennis, secondo cui ostracizzare russi e bielorussi non è solo "ingiusto, deludente e discriminatorio", ma segna un "pericoloso precedente". Lo stesso n° 1 al mondo, Novak Djokovic . A riferirlo è ilche tra le sue pagine spiega come il premier Mario Draghi voglia lanciare un ulteriore monito contro la guerra di Putin. Palazzo Chigi ha ben chiara la portata della scelta e le ripercussioni politiche, giuridiche ed economiche, ma per quanto forte sia il rischio di critiche e proteste, Draghi sta studiando unasenza appello, che porti alla massima sanzione. Da soppesare ci sono anche le posizioni di ATP e WTA, le due associazioni che riuniscono i professionisti e le professioniste del tennis, secondo cui ostracizzare russi e bielorussi non è solo "ingiusto, deludente e discriminatorio", ma segna un "pericoloso precedente". Lo stesso n° 1 al mondo, Novak Djokovic ha bocciato il provvedimento di Wimbledon definendolo una "follia".

Le possibili ripercussioni sul piano sportivo

A differenza di Wimbledon (organizzato da privati), il torneo che si terrà dal 2 maggio al Foro Italico è gestito da ATP e WTA attraverso un impegno contrattuale con la Federtennis: il timore di sanzioni e il rischio di finire esclusi dal circuito Master 1000 è dietro l'angolo. Ma Draghi, per quanto sia "pienamente consapevole del ruolo che l'ATP esercita nella gestione del torneo di Roma", intende tirar dritto. E' solo questione di giorni, se non di ore. Alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali, due giorni fa, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali affermava che l’Italia affronterà la situazione "al fianco degli atleti ucraini", in linea con il Cio e con le federazioni internazionali. Posizione condivisa, ovviamente, dal presidente del Coni Malagò. Staremo a vedere.

