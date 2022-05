Carlos Alcaraz per Roma, Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il terzo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: gli Internazionali d'Italia. Dopo il titolo conquitstao a Madrid con un percorso pazzesco ha dato forfait per Roma, concentrandosi già sul Roland Garros . Al Foro Italico però riparte la lotta con tantissima Italia, ovviamente, in tabellone. Sinner, Fognini, Sonego a cui si sono aggiunti i vari Zeppieri, Cobolli, Passaro, Arnaldi e Nardi. Nel femminile oltre a Camila Giorgi e Jasmine Paolini al via anche Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.

12:09 - Primo set Brooksby, 6-3

Era stato tutto molto equilibrato, ma dal 3-3 in realtà la partita è scappata via a Cobolli. Si è fatto più solido l'americano, che ha iniziato a vincere anche gli scambi più lunghi e alla fine ha infilato un parzialone di 5 game consecutivi. Decisivo sicuramente il sesto game, con un turno di servizio d Cobolli durato quasi un quarto d'ora e alla fine perso dall'azzurro. Lì Brooksby ha trovato fiducia e girato la seconda parte di set in maniera molto più rapida.

11:50 - Partita molto tirata

Cobolli e Brooksby stanno andando ai vantaggi in ogni singolo game. Siamo a più di mezz'ora di partita, 40 minuti, per giocare 6 game. Sugli altri campi sono già finiti alcuni primi set. Qui Brooksby trova un prezioso controbreak. A questi ritmi la giornata sarà lunghissima.

11:38 - Consolida l'allungo Cobolli, 3-1

Bene Cobolli, che annulla una palla del controbreak immediato e consolida l'allungo sul 3-1. E' una partita fin qui equilibrata, si scambia molto.

11:27 - Break Cobolli

Per la gioia del pubblico sul Granstand Flavio Cobolli strappa il servizio a Brooksby. C'era già andato vicino nel primo game, ma l'azzurro riesce a levare il servizio all'avversario dopo una bella palla corta. 2-1 e turno di battuta per Cobolli.

11:00 - Cobolli-Boorksby

Si parte con Cobolli-Brooksby. Flavio Cobolli, che giusto 3 giorni fa compiva 20 anni, è reduce da una buonissima primavera. Il best ranking di numero 143 del mondo raggiunto poche settimane fa dopo la vittoria al Challenger di Zadar. Settimana scorsa semifinale anche al Challenger di Roma. Sfida un'altra promessa del tennis maschile, Brooksby. L'americano, 22 anni, è anche lui recude da buoni risultati e di un best ranking di 35 del mondo raggiunto qualche settimana fa dopo la finale al torneo di Dallas, giocato proprio su questa superficie. Vediamo se Cobolli, spinto dal pubblico di casa, riuscirà nell'impresa.

10:50 - Ci siamo, tra poco si parte

Pronti per goderci tanto tennis oggi. La notizia dell'assenza di Alcaraz cambia un po' le carte, perdendo uno dei favoriti del torneo. Restano però tutti gli altri: Nadal, Djokovic, Tsitsipas e Zverev in primis. Perché no anche Jannik Sinner. Argomenti però che tratteremo nei prossimi giorni, quando entreranno in gara anche loro. Oggi spazio ai primi turni.

10:00 - Order of play Internazionali lunedì 9 maggio

Oggi si aprono i match di primo turno maschile e femminile. E' una giornata importante per i colori italiani perché vanno in campo davvero in tanti: 4 match maschili e 3 match femminili. Subito alle 11:00 Cobolli sfida Brooksby sul Granstand, poi sempre su quel campo Sonego e la Cocciaretto. Sul centrale vanno Trevisan e Zeppieri, come secondo e terzo match di giornata. Sul Pietrangeli invece nessun azzurro ma tantissimo tennis. La sessione serale, dalle 19:00, prevede due match super: Fognini-Thiem e Giorgi-Tomljanovic.

