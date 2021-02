Saranno dunque ancora due gli italiani in gara nel prestigioso evento olandese, dal momento che anche Lorenzo Sonego si trova nel tabellone principale guidato da Rafael Nadal, Daniil Medvedev , Tsitsipas e (via invito) Alexander Zverev .

La wild card originariamente assegnata a Sinner, come era stato divulgato da fonti olandesi nei giorni scorsi, verrà dunque girata al locale Botic Van de Zandschulp, che originariamente l’avrebbe avuta per le qualificazioni. Dato l’altissimo livello del torneo, infatti, non sarebbe stato per lui possibile entrare neanche in quelle.