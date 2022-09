Ci sono due italiani ancora in corsa al torneo ATP 250 di Sofia: Jannik Sinner Lorenzo Musetti sono infatti approdati ai quarti di finale dopo avere eliminato rispettivamente il portoghese Nuno Borges (6-3, 6-4) e la wild card di casa Alexandar Lazarov (in tre set in rimonta). Sinner ha un particolare feeling con il torneo bulgaro: l'azzurro classe 2001 è infatti il campione in carica avendo trionfato sia nel 2020 che nel 2021. Sulla sua strada ai quarti di finale troverà l'australiano Aleksandar Vukic che ha eliminato Verdasco, mentre Musetti dovrà affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff, reduce dal comodo successo in due set su Humbert.

Quando giocano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti di finale Sofia?

Secondo il programma ufficiale, il match tra Musett e Struff si disputerà venerdì 30 settembre non prima delle 14, mentre l'incontro tra Sinner e Vukic si disputerà non prima delle 18.

I precedenti Sinner-Vukic e Musetti Struff

Sinner e Vukic si sono affrontati nel 2021 al primo turno del torneo di Melbourne: l'azzurro si era imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Tra Musetti e Struff, invece, non ci sono precedenti: quello di Sofia sarà quindi il loro primo confronto nel circuito.

Il programma completo di venerdì 30

Campo centrale

Dalle 14

Majchrzak (POL)-Huesler (SVI)

Struff (GER)-Musetti (ITA)

Non prima delle 18

Sinner (ITA)-Vukic (AUS)

Ivashka (BIE)-Rune (DAN)

Dove si vedono le partite?

Il torneo di Sofia è in Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis. Inoltre per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming, gratis su supertennis.tv e per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

