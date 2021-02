Benzina finita per Dominic Thiem. Dopo una stagione molto particolare a causa della pandemia e una preparazione al primo Slam del 2021 che di fatto non c'è stata, il numero 3 del mondo cede di schianto al cospetto di Grigor Dimitrov che per la quarta volta in carriera raggiunge i quarti di finale degli Australian Open. La rimonta con Kyrgios di due giorni fa lascia il posto a una versione dimessa ed esausta del vincitore degli US Open, amplificata dal silenzio della Rod Laver Arena.

Dimitrov asfalta Thiem: tutto il meglio in 200 secondi

La partita di Thiem, che inizia meglio rispetto al bulgaro, finisce di fatto sulle chance di 4-1 sprecate nel primo set. Non c'è spinta nei suoi colpi e a Dimitrov basta fornire una prova di grande attenzione per tenerne le redini. Nel secondo parziale l'austriaco butta via il 3-1 con un crollo verticale.

Sul terzo set non servono commenti - il 6-0 finale è emblematico - ma una statistica riassume il quadro: 21 minuti e la misera di 6 punti raccolti da Thiem. Per la terza volta in carriera il tennista austriaco incassa un 6-0 negli Slam: era successo al Roland Garros 2017 contro Nadal e a Wimbledon 2019 contro Sam Querrey. Di contro per Grigor Dimitrov è il terzo successo contro un Top 10 nei major: prima di Thiem ci avevano lasciato le penne Murray a Wimbledon 2014 e Roger Federer agli US Open 2019.

Karatsev: "Chi voglio ai quarti? Sono qua e non so perché..."

Le sorprese non sono, però, finite, perché il semifinalista dell'edizione 2017 ai quarti troverà la rivelazione del torneo. Aslan Karatsev riesce, infatti, a ribaltare due set di svantaggio contro Felix Auger-Aliassime - 3-6 1-6 6-3 6-3 6-4 il verdetto - e a iscriversi a un club molto particolare. Il 27enne russo è il primo tennista che arriva ai quarti nel suo primo Slam in carriera dai tempi di Alex Radulescu a Wimbledon 1996 e il settimo nella storia. E', inoltre, il terzo qualificato nei quarti degli Australian Open dopo Giltinan (1977) e Ivanisevic (1989). Chapeau.

Highlights | Felix Auger-Aliassime - Aslan Karatsev

