stiamo già apparecchiando la tavola per la semifinale tra Nadal e Berrettini che si disputerà venerdì mattina. Già, venerdì, dunque sono due i giorni di riposo, una notizia che di certo farà piacere allo spagnolo, uscito stanchissimo dalla Solitamente si dice che l'appetito vien mangiando, dunque noi. Già, venerdì, dunque sono due i giorni di riposo, una notizia che di certo farà piacere allo spagnolo, uscito stanchissimo dalla maratona con Shapovalov . Il maiorchino ha persino dovuto chiedere l'intervento del medico a metà terzo set per risolvere dei problemi intestinali sicuramente amplificati dalla calura australiana.

Nadal: "Sono distrutto, spero di recuperare per la semifinale"

Anche Berrettini non può che ringraziare dopo le fatiche di questa settimana. Laddove non è arrivato il fisico, ad ogni modo, per entrambi è arrivata la volontà. Il romano ha vinto una sfiancante battaglia contro Monfils , con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2.

Cosa dobbiamo aspettarci

asterischi da specificare. Uno: Nadal è imbattuto nel 2022 ma l'unico Top 20 affrontato è stato proprio Shapovalov, e le difficoltà sono state evidenti; sebbene avrà a disposizione più di 48 ore per recuperare, difficile pensare che possa estrarre dal cilindro una condizione atletica eccellente. Lui stesso ha dichiarato di "non essere preparato a sufficienza per sopportare il caldo e le condizioni di gioco"Due: Berrettini ha già sperimentato questa esperienza due anni fa Tre: Berrettini dal punto di vista della solidità mentale è all'apice della sua carriera; guardare a questa partita con - velato - ottimismo. Affrontare Nadal in una prova dello Slam è un'esperienza difficilmente comparabile e tutti gli altri match che Berrettini ha affrontato nel torneo, ma ci sono alcunida specificare.: Nadal è imbattuto nel 2022 ma l'unico Top 20 affrontato è stato proprio Shapovalov, e le difficoltà sono state evidenti; sebbene avrà a disposizione più di 48 ore per recuperare, difficile pensare che possa estrarre dal cilindro una condizione atletica eccellente. Lui stesso ha dichiarato diBerrettini ha già sperimentato questa esperienza due anni fa agli Open degli Stati Uniti , curiosamente proprio dopo aver battuto Monfils nei quarti. È l'unico scontro diretto. Non andò benissimo (7-6(6) 6-4 6-1) ma già aveva dimostrato, almeno nei primi due set, di potergli dare filo da torcere; può soprattutto aspettarsi di tenere il servizio con relativa tranquillità anche con lo spagnolo, se continuasse a servire come ha fatto finora.Berrettini dal punto di vista della solidità mentale è all'apice della sua carriera; con Alcaraz ha dimostrato di poter avere qualcosa in più anche sulla lunga distanza, e durante le interviste ha ripetuto più volte di sentirsi preparato e fresco dal punto di vista fisico. Dopotutto nella passata stagione nei quattro Slam ha perso solamente contro Djokovic e contro l'infortunio all'addome che lo costrinse al ritiro a Melbourne l'anno scorso. Sono fatti che vanno specificati e ci consentono di

Le possibili chiavi tattiche

Berrettini potrà fare scarso affidamento sul rovescio in slice, soprattutto in difesa. È un'arma che ha dato fastidio a molti (con Carreno Busta è stato fondamentale) ma che in questo caso si trasformerebbe in un invito a nozze per il gancio mancino di Nadal. L'unico possibile utilizzo sarà per uscire dalla diagonale più favorevole al maiorchino, quella di sinistra, e andrà giocato radente, magari corto, per avere tempo di campo e far male con il dritto successivamente. Nadal vedrà nel lato di sinistro dell'azzurro un angolo dove insistere tantissimo, sia durante lo scambio che con il servizio, il fondamentale a cui si è appellato maggiormente nel quinto set con Shapovalov.

Il rovescio coperto di Berrettini rimane il suo punto debole, specie in risposta, ma è diventato molto più robusto rispetto alla scorsa stagione; si è visto in modo lampante sia contro Alcaraz che nel quinto set con Monfils. Molto dipenderà da quanto l'azzurro riuscirà a non perdere campo con questo colpo. Ovviamente - si tende a darlo per scontato - fondamentale sarà il servizio, per riuscire a giocare negli schemi preferiti di Matteo senza dover sudare eccessivamente anche nei turni di battuta. Berrettini ha messo a referto 92 ace nel corso del torneo, più di quanti ne avesse messi prima della semifinale di Wimbledon (79) e di quella degli US Open nel 2019 (66). È solo uno dei numeri che testimonia un rendimento eccezionale di questo colpo, che è stato il vero salvagente nei momenti di difficoltà.

