Vincere solo quando conta. E' questo il claim di Emma Raducanu che a 19 anni ha portato a casa il suo 11° match a livello Slam. Su 12. Dal primo turno degli US Open la tennista britannica, infatti, non si è più fermata nei tornei Major e dopo aver trionfato a Flushing Meadows la scorsa estate, inizia il suo percorso a Melbourne con un successo su Sloane Stephens per 6-0 2-6 6-1. Sulla strada di Emma ora la montenegrina Kovinic, n° 99 del mondo, e un possibile scontro con Simona Halep a terzo turno. Il match di esordio all'Australian Open può essere la scossa perfetta dopo un periodo negativo: dalla vittoria in finale contro Fernandez, Raducanu è incappata in una striscia di sconfitte con pochi sorrisi e tante incertezze. Queste ultime si sono ripresentate nel secondo set, dopo il bagel in avvio. La 19enne ha incassato un pesante 6-2 da Stephens ma non si è persa d'animo, tornando a macinare tennis nel parziale decisivo e chiudendo i conti dopo 1 ora e 45 minuti.

Le altre partite della serata

La testa di serie n° 2 del tabellone, Aryna Sabalenka, ha faticato più del previsto contro la 27enne australiana Storm Sanders: 5-7 6-3 6-2. Per lei ora la cinese Wang Xinyu. Qualche problema anche per la n° 12 del mondo, Elena Rybakina, che l'ha spuntata al terzo nel derby kazako con Diyas 6-7 7-6 6-1. Infine la 34enne tedesca, Angelique Kerber (testa di serie n° 20) saluta Melbourne Park dopo un netto 6-4 6-3 per mano dell'estone Kaia Kanepi.

