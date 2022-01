Sul campo 6 si apprestano a entrare in campo Camila Giorgi e Anastasija Potapova. Si tratta del primo confronto diretto fra le due giocatrici ed entrambe vantano il terzo turno come miglior risultato nel torneo.

B. Nakashima (USA)-M. Berrettini (ITA) [7] - secondo match Margaret court Arena

S. Caruso (ITA) [LL]-M. Kecmanovic (SER) - ultimo match 1573 Arena

A. Potapova (RUS)-C. Giorgi (ITA) [30] primo match campo 6

T. Griekspoor (NED)-F. Fognini (ITA) - ultimo match campo 6

S. Zheng (CHN)-M. Trevisan (ITA) [Q] - ultimo match campo 7

E. Ruse (ROM)-J. Paolini (ITA) - ultimo match campo 12

V. Gracheva (RUS)-L. Bronzetti (ITA) [Q] - terzo match campo 16

S. Querrey (USA)-L. Sonego (ITA) [25] - ultimo match campo 16

Ci siamo, dopo due turbolente settimane dominate dallo spinoso caso Djokovic , ora sarà il campo a parlare. Nella notte italiana esordirà la parte alta del tabellone. Tra gli italiani spicca il nome di Matteo Berrettini, osservato numero 1 nel match contro l'ostico Brandon Nakashima. Tra gli Azzurri però, la prima ad esordire sarà Camila Giorgi, attesa all'1:00 sul campo 6. La marchigiana se la vedrà con la russa Potapova. Ma non è finita qui: quest'oggi giocheranno ben 8 italiani; oltre a Giorgi e Berrettini, anche Sonego, Fognini, Caruso, Paolini, Trevisan, Bronzetti. Tra i big a scendere in campo c'è anche Naomi Osaka, pronta a difendere il titolo sulla Rod Laver Arena nel match contro Osorio. Poi Nadal, chiamato a confermare quanto di buono messo in mostra la settimana a scorsa a Melbourne. Nella mattinata italiana spazio a Zverev e Barty, tra i favoriti per la vittoria finale di singolare maschile e femminile.