Kohlschreiber domina Cecchinato in 3 set

Philipp Kohlschreiber: il tedesco ha strappato il ticket per il secondo turno imponendosi col punteggio di . Un Ceck nervoso e mai in partita accusa pesantemente il mismatch di superficie, senza mai insidiare la battuta dell’avversario. Ceck cade un’altra volta, inesorabilmente. La maledizione degli Slam lontani dalla terra rossa parigina continua, il tennista palermitano esce al primo turno degli Australian Open per la quinta volta consecutiva su cinque occasioni. Questa volta a beffare il palermitano è stato l’esperto (ma in principio abbordabile) 6-4 7-5 7-6 . Un Ceck nervoso e mai in partita accusa pesantemente il mismatch di superficie, senza mai insidiare la battuta dell’avversario.

Il primo set si trasforma in un vero e proprio blitz del veterano di Augsburg: Kohlschreiber è straordinariamente incisivo a servizio (4 ace, 16/16 punti vinti con la prima nel 1° set), mentre Cecchinato paga un avvio nervoso e contratto. Il palermitano incassa un break a zero al primo turno di battuta, e da lì non riesce più a risalire la china. Dopo aver salvato un set point al nono game, Ceck si arrende all’impressionante profondità dei colpi dell’avversario, cedendo il set 6-4 dopo soli 31’.

Anche il secondo set si risolve in un amen, a favore del tedesco. Cecchinato regge bene a servizio, ma esita ad entrare negli scambi. Kohlschreiber si limita a martellare con la prima (arriverà ad 8 ace a fine 2° set) e a concedere le briciole a Cecchinato in risposta. Il gioco decisivo è l’11°, quando Kohlschreiber forza un break a zero e conferma il successivo turno a servizio. Cecchinato si innervosisce ulteriormente, demolisce una racchetta e stacca la spina anzitempo.

Kohlschreiber domina, Cecchinato perde la testa: racchetta demolita!

Il cortocircuito si ripete al tiebreak del terzo e decisivo set, quando il tedesco rifila un brutale 7-0 per chiudere definitivamente i giochi. Sulle spalle del siciliano gravano soprattutto i 38 errori non forzati. Ora Kohlschreiber affronterà il vincente tra Bautista Agut e Travaglia al secondo turno.

“Steto” ci ha provato in tutti i modi, ma il peso del ranking, quest’oggi, sembra essersi impresso sul cemento australiano in maniera indelebile. Alla fine l’azzurro, numero 86 al mondo ha lottato e sprecato tanto contro Bautista Agut, che ha trionfato 7-6 6-4 5-7 6-1.

Nel primo atto, Travaglia parte col piede sull’acceleratore: forza una palla break al terzo gioco salvo poi divorarsi un dritto a campo aperto sul più bello. Ma il sorpasso dell’azzurro è nell’aria, e arriva al 7° game: Steto gioca a tutto braccio, inchiodando un rinunciatario Bautista Agut sulla diagonale del rovescio per poi stanarlo col dritto. Il servizio di Steto però, si sgretola nei due turni successivi, quando Bautista riesce a prolungare al tiebreak con due colpi d’opportunismo. Alla stretta finale, lo spagnolo vola via sul 7-2 e vanifica il tesoretto di 15 vincenti (a fronte di 28 errori non forzati) del marchigiano nel primo parziale.

Travaglia, Australian Open Credit Foto Getty Images

Il violento strattone del tiebreak destabilizza Steto in avvio di secondo parziale: Bautista Agut scappa subito sul 3-0 mentre l’azzurro cerca di ricomporsi. Troppo tardi per ambire alla rimonta: Travaglia recupera un break di svantaggio, resiste alle successive pressioni in risposta dello spagnolo, ma si arena sul 6-4 finale dopo aver sprecato la palla del 5-5. Travaglia riapre il match nel set successivo, quando riesce a dare continuità ai suoi lampi di genio. Dopo un braccio di ferro fino all’undicesimo game, Steto esplode due fucilate al fulmicotone, che gli permettono di conquistare il parziale sul 7-5.

Sul più bello però, il braccio di Travaglia comincia a tremare. Bautista replica la partenza lanciata del secondo set, infliggendo un assordante passivo di 3-0 a Travaglia, in pieno appannamento fisico e mentale. Lo spagnolo risolve il quarto set in soli 29’, sigillando un sontuoso 6-1 finale. Al secondo turno incrocerà l’esperto Philipp Kohlschreiber, che quest’oggi ha eliminato Cecchinato in tre set a senso unico.

Rublev doma un ottimo Mager

Un commovente Gianluca Mager si inchina allo strapotere di Andrej Rublev, testa di serie numero 5 del tabellone australiano. 6-3 6-2 6-2 il punteggio che proietta il russo al secondo turno contro il vincente tra Carballes Baena e Berankis.

Eppure la racchetta sanremese aveva cominciato a crederci, quando nel cuore del primo set era riuscita a imporre un fragoroso controbreak al russo. Al quarto gioco infatti, Mager si porta sul 40-0 a risposta e concretizza alla seconda occasione buona. Il tennista azzurro accetta lo scambio dal fondo e di potenza, uscendo con gran tempismo dalle diagonali indemoniate dell’avversario. Persino nel game successivo Mager dimostra grande personalità: sotto 0-30, il sanremese risorge infilando quattro punti consecutivi e confermando l’equilibrio. Ma Rublev è un maestro nella lettura del nemico, e innesca il sorpasso decisivo al settimo game, infierendo sul rovescio impreciso di Mager.

Il primo set si chiude 6-3 in favore del moscovita, che si accende violentemente nel secondo: le accelerazioni di Rublev diventano in poco tempo ingestibili per Mager, che messo alle corde concede il break al sesto game ed ottavo game. Archiviato il secondo parziale con un misero 11% di punti vinti con la seconda, Mager crolla definitivamente nel terzo e fatidico atto. Rublev ruba il servizio al quarto e ottavo game, e difende con freddezza la palla break guadagnata dal sanremese al quinto gioco. Il tennista di Mosca trova così la sua 33a vittoria in uno Slam, sfoggiando delle statistiche impressionanti: 13 ace, 81% di punti vinti con la prima e l’80% (4/%) di palle break salvate.

