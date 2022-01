Premium Tennis Roberto Bautista Agut - Stefano Travaglia 01:00-04:00 Live

01:35 - Break Travaglia!

Era nell'aria: il marchigiano si porta sul 4-3. Inchioda lo spagnolo sulla diagonale del rovescio per colpire con il dritto anomalo appena possibile. Troppo passivo l'atteggiamento di bautista per adesso.

01:30 - Gli altri campi

Segnaliamo un delizioso derby francese sul campo 13, Humbert-Gasquet, e l'esordio di Garbine Muguruza impegnata con la francese Burel.

01:26 - 3-1 Kohlshreiber

Ceck prova a utilizzare qualche variazione per far muovere il tedesco, che però non si lascia abbindolare e continua a trovare profondità nei colpi.

01:20 - Partenza arrembante di Steto

Combattivo il marchigiano, che tiene agilmente i propri turni di servizio e in risposta costringe Bautista agli straordinari. Bene così.

01:12 - Break in apertura per Kohlschreiber

Non la migliore delle partenze per il palermitano, piuttosto contratto e nervoso.

01:00 - Si parte

Cecchinato è sotto 2-1 nei precedenti con il teutonico; l'ultimo confronto risale a Metz, nello scorso settembre e fu Kohlshreiber a prevalere in due set. Un solo scontro diretto invece fra Travaglia e Bautista, che arride allo spagnolo. Giocarono sull'erba in quel di Mallorca l'anno scorso.

AUSTRALIAN OPEN - Tra poco inizia un'entusiasmante giornata di tennis! Seguiamo il match di Stefano Travaglia che sarà opposto alla quindicesima testa di serie, l'iberico Bautista Agut. A dare battaglia anche Marco Cecchinato, impegnato contro l'esperto Philipp Kohlshreiber. A seguire del match di Samantha Stosur, scenderà in campo Jannik Sinner.

Gli italiani in campo

S. TRAVAGLIA vs [15] R. Bautista Agut - primo match campo 6

M. CECCHINATO vs P. Kohlschreiber - primo match campo 14

G. MAGER vs [5] A. Rublev - secondo match Margaret Court Arena

[11] J. SINNER [8] vs (LL) J. Sousa - secondo match Kia Arena

L. MUSETTI vs [32] A. De Minaur - quarto match Margaret Court Arena

A. SEPPI vs K. Majchrzak - quarto match campo 5

