L’Italia e Jannik Sinner hanno fretta, e vogliono guardarsi indietro il meno possibile: per la seconda volta in due giorni, gli Azzurri siglano la vittoria sugli avversari impiegando solo due match di singolare.

Questa volta il successo dell’altoatesino è ancora più pesante rispetto a quello di ieri per 6-2 6-0 sullo yankee John Isner, poiché decreta la qualificazione del team capitanato da Filippo Volandri ai quarti di finale di Coppa Davis in virtù della vittoria di Lorenzo Sonego su Nicolas Mejia nel primo match. Vittima sacrificale della racchetta arroventata dell’altoatesino è Daniel Galan, polverizzato 7-5 6-0.

Ad

Davis Cup LIVE! Italia-Colombia: Fognini/Sinner per calare il tris UN' ORA FA

Il match si apre su una traiettoria piuttosto ondivaga: entrambi i giocatori si nutrono di vicendevoli intermittenze. L’inerzia del match risiede nel polso di Sinner, che però non riesce mai a incidere col servizio una volta trovato il break. Il copione si materializza due volte, al 5°-6° e al 7°-8° game: Galan non esista a mettere i piedi in campo, a fondare una difesa ostinata, a nutrirsi della stessa potenza emanata dai colpi dell’altoatesino. Nel set, Sinner commette ben 15 falli gratuiti, quasi tutti provocati da un dritto fuori fase.

La velocità dell’azzurro però è tale da infrangere i buoni propositi del colombiano all’undicesimo set: due colpi larghi di Galan, un duello serrato chiuso dallo smash di Sinner e una sassata angolata alla perfezione permettono all’altoatesino di rubare il servizio per la terza volta e chiudere il set sul 7-5.

Il prodigio di Sesto Pusteria cresce vertiginosamente nel secondo e decisivo set, corroborato dall’energia dell’ultimo sorpasso. Sinner strappa subito il servizio al colombiano, edificando una difesa impenetrabile. I picchi di Sinner mandano fuorigiri Galan, che a questo punto cerca disperatamente di uscire dagli scambi commettendo, di conseguenza, molte sbavature. A cavallo tra primo e secondo set Jannik inanella ben 9 game consecutivi e rifila l’amaro bagel al colombiano.

Ora la testa e gli occhi vanno al match di domani tra Croazia e Ungheria, che decreterà il vincitore del gruppo D, nonchè nostro prossimo avversario. Il match di doppio Fognini/Sinner-Cabal/Farah diventa, proprio come nel caso della sfida contro gli americani, una pura formalità.

Sinner: "singolari più difficili del previsto, ma abbiamo dato il 100%"

A SuperTennis Sinner ha commentato a caldo la sua vittoria : “Vuol dire tanto per noi come squadra, ognuno prova a fare il meglio e a dare il 100%. Abbiamo avuto due singolari più difficili del previsto, ma ognuno di noi è stato bravo e ci ha aiutati molto il pubblico“. Viene interrotto da un abbraccio vigoroso di Sonego.

Sulla partita: “All’inizio era difficile, perché non conoscevo benissimo Galan. Due break subito, poi mi ha ribreakkato due volte. Strappargli il servizio nel secondo è stato molto buono e mi sono sentito molto più libero“.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Davis Cup La Russia sbaraglia l’Ecuador, Djokovic e Serbia affondano UN' ORA FA